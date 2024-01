Con 80 primavere sulle spalle e un cuore pieno di coraggio, due vivaci nonnine hanno girato il mondo insieme, dimostrando che per l'avventura non esiste età

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: @aroundtheworldat80 Ellie e Sandy hanno girato il mondo a 80 anni

“Non si invecchia in base al tempo che si ha alle spalle, si invecchia quando si iniziano a dimenticare i sogni”, diceva una celebre frase di Sergio Bambarén. Non esiste un momento giusto o sbagliato per inseguire ciò che ci fa battere il cuore, non esiste un’età oltre la quale dovremmo chiudere i nostri desideri in un cassetto.

Questo è esattamente ciò che hanno fatto Ellie e Sandy, due amiche inseparabili del Texas, che all’età di 80 anni hanno deciso di intraprendere un viaggio intorno al mondo in 80 giorni. Un progetto ambizioso, un’avventura che molte persone avrebbero considerato folle o impossibile.

Lo avevano immaginato per anni, pianificato nei dettagli e finalmente il giorno era arrivato. Insieme, come sempre, hanno preso la decisione di imbarcarsi in questa straordinaria impresa, un itinerario lungo e intenso, dedicato ai loro amati mariti scomparsi.

Ellie e Sandy: insieme intorno al mondo

Non c’è niente di più potente dell’amore per l’avventura e il desiderio di scoprire nuovi orizzonti. Ma quando queste passioni vengono condivise con un amico di lunga data, diventano ancora più speciali e significative.

Nate 81 anni fa in Texas, sono amiche fin dall’infanzia. Sandy, medico e conferenziere, ed Ellie, fotografa documentarista, hanno sempre condiviso un profondo legame e un amore per l’esplorazione. Fin da piccole, fantasticavano su viaggi in terre lontane, sognando di scoprire insieme la bellezza e l’immensità del mondo.

E dopo decenni di attesa, il loro sogno comune si è finalmente avverato. Hanno intrapreso un viaggio portando con loro una curiosità insaziabile e una determinazione ferrea di vivere ogni giorno al massimo.

Inoltre, hanno deciso di condividere quest’entusiasmante avventura con il globo intero, registrando ogni momento attraverso dei video sul profilo TikTok. Le storie suggestive e i luoghi incredibili hanno conquistato l’interesse di milioni di persone, contagiate dal loro amore inarrestabile per la vita.



Un viaggio epico alla scoperta del pianeta

L’incredibile viaggio ha avuto inizio nel luogo più remoto e inaccessibile della terra: l’Antartide. Qui, tra i ghiacci eterni e sotto un cielo azzurro intenso, Ellie e Sandy hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino i pinguini, immergendosi nel loro habitat naturale incontaminato.

Da lì, il percorso le ha portate in Argentina, dove hanno assaporato la cultura vibrante e colorata del Paese. Hanno poi proseguito verso l’Isola di Pasqua, un luogo avvolto nel mistero e nella storia, prima di raggiungere l’Australia. Qui, tra le distese selvagge e le spiagge dorate, sono andate alla ricerca dei wallaby, i piccoli canguri che popolano lo stato oceanico.

Hanno continuato il loro viaggio attraversando l’Oceano Pacifico fino a Bali, dove hanno avuto l’opportunità di incontrare gli elefanti in libertà. Hanno ballato nelle piazze del Nepal, cavalcato cammelli tra le piramidi dell’Egitto e osservato l’aurora boreale danzare nel cielo notturno della Finlandia.

Nonostante le sfide che un’avventura del genere può presentare, Ellie e Sandy sono riuscite a mantenere un legame forte e positivo. Non hanno mai avuto litigi, ma condiviso risate, emozioni e scoperte.

Ora, tornate nelle loro case di Dallas, non sembrano aver esaurito la loro voglia di avventura. Infatti, stanno già pianificando la prossima spedizione, pronte ad affrontare nuove esperienze e a continuare a condividere la loro storia con il mondo.