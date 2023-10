L’età è solo un numero: l’impresa di Dorothy, 104 anni, lo conferma

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: Brian Cassella/Chicago Tribune via ZUMA Press/ IPA

La storia che vi raccontiamo oggi viene da lontano, ma narra un’impresa straordinaria che ci ricorda che è proprio vero che possiamo ottenere tutto ciò che desideriamo, a patto di volerlo davvero. Un monito e un invito a non cedere, a non perdere la speranza, a non attendere il momento giusto e a non arrendersi mai, neanche quando sembra troppo tardi: è questo che ci insegna la storia di Dorothy Hoffner che, all’età di 104 anni, ha deciso di cimentarsi nel paracadutismo con l’obiettivo di entrare nel Guinness dei Primati come paracadutista più anziana.

Chi è Dorothy Hoffner, la donna che ci insegna che l’età è solo un numero

Quante volte abbiamo rinunciato a qualcosa per paura di non farcela, quante volte ci siamo nascoste dietro all’età pronunciando quel fatidico “Ormai è troppo tardi” che si è trasformato in una condanna. Tante, troppe. Dorothy Hoffner, invece, non lo ha fatto. E dopo aver spento 104 candeline sulla torta di compleanno ha deciso che era il momento di provarci, di conquistare un nuovo e straordinario traguardo che non sarà neanche l’ultimo.

Ma chi è l’anziana signora che è stata avvistata in volo di cui tutti parlano? Il suo nome è Dorothy, ha 104 anni, e viene da Chicago. Gli scorsi giorni la donna si è cimentata in un’impresa ardua e, dopo aver lasciato a terra il suo deambulatore, si è stretta al suo paracadute e si è lanciata a un’altezza di 13.500 piedi che corrispondono a poco più di 4.000 metri.

“Il paracadutismo è un’esperienza meravigliosa” – ha dichiarato alla NBC Chicago dopo essere tornata a terra-“E non c’è nulla di cui aver paura. Fatelo e basta”.

È successo tutto domenica 1° ottobre allo Skydive Chicago di Ottawa, in Illinois, e una volta arrivata a terra, pervasa dall’entusiasmo, Dorothy Hoffner ha confermato che “L’età è solo un numero”. Non un luogo comune, dunque, ma una verità che tutti possiamo fare nostra prendendo come esempio l’impresa dell’anziana americana.

Il Guinness World Record e le altre imprese

Ma la storia di Dorothy Hoffner non finisce qui, è stata lei stessa a raccontare che ha deciso di lanciarsi in nuove e inedite sfide. Con quella di domenica ha voluto provare a conquistare il primato di donna più anziana a praticare il paracadutismo che attualmente, secondo il Guinness World Record, è tenuto da Linnéa Ingegärd Larsson, una donna svedese di 103 anni.

Il paracadutismo, per Dorothy, è una passione recente. La prima esperienza, infatti, risale ad appena 4 anni fa. In questi anni la donna si è allenata insieme ad altri paracadutisti affidando a loro la discesa di cui ha preso il controllo, invece, durante l’impresa del 1° ottobre.

Come abbiamo anticipato, però, Dorothy Hoffner ha intenzione di cimentarsi in altre esperienze adrenaliniche e avventurose scrivendo nuove pagine di storia da raccontare a posteriori. La donna di Chicago, che ha dicembre compierà 105 anni, ha deciso che l’anno prossimo tornerà a passeggiare ad alta quota. Questa volta, però, lo farà a bordo di una mongolfiera.