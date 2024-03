A 103 anni fermata mentre guida per andare da amici: viva la vita

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

La notizia è che una “arzilla signora” di 103 anni (104 1l 19 marzo 2024), di Bondeno, in provincia di Ferrara, è stata fermata in macchina dai carabinieri in piena notte perché non trovava più la strada di casa, dopo aver cercato di raggiungere alcuni amici. Increduli gli agenti quando nel controllare i documenti hanno verificato l’età, anno di nascita 1920, e il fatto che viaggiava con la patente scaduta da due anni e senza assicurazione.

La notizia ha fatto il giro del web, tra ilarità e incredulità. Io che la conosco, vi assicuro che non c’è nulla di così strano, trattandosi di lei. Parliamo di una donna che è una vera forza della natura, che fino a pochi anni fa aggiustava il tetto di casa da sola e usciva regolarmente quasi ogni sera per andare a giocare a carte al circolo. Una donna che guidava la moto in anni in cui le donne nemmeno avevano la patente, che nella sua vita ha fatto mille lavori, anche pesanti e solitamente riservati agli uomini, che ha seppellito fratelli, sorelle, amici ma non ha mai perso la propria forza e vitalità.

Sì, è vero, che una anziana guidi ancora la macchina a quasi 104 anni è un pericolo. Sì, è vero, ci si chiede come sia possibile che una ultracentenaria avesse la patente scaduta “solo” da due anni, che significa che gliela avevano rinnovata a oltre 100.

Ma signori e signore, quanto è bello sapere che una signora di quella età abbia ancora la forza e la voglia di uscire a festeggiare. Che non si arrenda al passare del tempo ma continui a fare la vita che faceva prima. Penso a lei e penso ogni volta a quanto sarebbe bello arrivare a quella età così. La sua vita è una iniezione di ottimismo e speranza.

Io me la ricordo così da sempre, con la battuta pronta e una combattività fuori dal normale. Pronta a litigare con tutti, se qualcosa non le stava bene, o a farsi mettere i piedi in testa da nessuno, a 20 come a 100 anni.

La prima cosa che abbiamo pensato, quando è uscita la notizia, è stata: “Adesso che le hanno tolto la patente, la zia morirà”. Non si poteva fare altrimenti, certo, ma costretta a non uscire più di casa e vedere gli amici, si spegnerà. O forse chissà troverà comunque il modo di andare avanti, e ci stupirà di nuovo, come ha sempre fatto nella sua vita.