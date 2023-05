Charlotte Casiraghi e Charlene di Monaco al GP

Il Gran Premio di Monaco è un'occasione imperdibile per gli appassionati di motori, e i reali non fanno eccezione. Gli occhi non hanno certo potuto evitare di spostarsi dalle vetture a Charlotte Casiraghi, che ha illuminato gli spalti con un look strepitoso. Effetto indesiderato? È riuscita a rubare tutta la scena alla Principessa Charlene di Monaco, che doveva essere la protagonista dell'evento.