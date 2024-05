Ascolti tv 12 maggio: Amici di Maria De Filippi sfida l’ultima puntata di CTCF

Fonte: Ufficio Stampa Red Communications Maria De Filippi durante la semifinale di "Amici"

Nella serata di domenica 12 maggio la scelta televisiva è ampia. Su Canale 5 va in onda la semifinale di Amici di Maria De Filippi. Un’edizione che non ha mancato di emozionare e coinvolgere con i suoi giovanissimi talenti. Rai 1 ha trasmesso invece la replica della fiction Makari con Claudio Gioè.

Sul Nove, l’ultima puntata di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di domenica 12 maggio.

Serale ascolti tv 12 maggio: Amici stravince

Nella serata di ieri, domenica 12 maggio 2024, su Rai1 Makari in replica ha conquistato 1.833.000 spettatori pari all’11% di share. Su Canale5 – dalle 21.31 alle 0.42 – la semifinale di Amici di Maria De Filippi ha ottenuto un a.m. di 3.571.000 spettatori pari al 24.8% di share (Buonanotte dalle 0.47 alle 0.58: 1.409.000 – 25.5%). Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 640.000 spettatori (3.4%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 669.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Jason Bourne ha collezionato 836.000 spettatori con il 5% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione di 37 minuti (1.180.000 – 6.4%), Report ha raccolto davanti al video 1.556.000 spettatori con l’8.5% (Plus dalle 22.52 alle 23.19 a 1.264.000 e l’8.1%). Su Rete4 Zona Biancaviene visto da 538.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Roma di Piombo – Diario di Lotta ha interessato 190 .000 spettatori con l’1.6%. Su Tv8 Venom: La Furia di Carnage ha registrato 202.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (.000 – %), l’ultima puntata della stagione di Che Tempo Che Fa segna 1.836.000 spettatori con il 9.9% nella prima parte e 1.065.000 spettatori con l’8.7% nella seconda parte chiamata Il Tavolo in onda dalle 22.21 alle 0.56 (L’Importante È Finire: .000 – %). Sul 20 Indipendence Day ha coinvolto .000 spettatori con il %. Su Iris Che – L’Argentino ha ottenuto .000 spettatori (%). Su RaiMovie Operazione Spysitter interessa .000 individui (%). Su RaiPremium Techetechetè Show in replica intrattiene .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi fa sintonizzare 4.620.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.694.000 spettatori (14.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 976.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Chesarà…arriva a 709.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha convinto 655.000 spettatori (3.8%) nella prima parte e 613.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica convince 733.000 spettatori pari al 4.1%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 507.000 spettatori (share del 2.8%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 sigla 2.245.000 spettatori con il 20.1% mentre L’Eredità Weekend fa sintonizzare 3.240.000 spettatori con il 24.4%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha raccolto 1.627.000 spettatori (15.5%) mentre La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.378.000 spettatori (18.7%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (387.000 – 4.1%), Novantesimo Minuto ha registrato 455.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 301.000 spettatori (2.4%) nella seconda parte dal nome ‘Tempi Supplementari’. Squadra Speciale Cobra 11 segna 404.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 333.000 spettatori (2.9%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 463.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 1.825.000 spettatori con il 13.1%. Su Rete4 Terra Amara ha appassionato 577.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 The Women registra 241.000 spettatori (2.3%). Uozzap Classic segna 166.000 spettatori e l’1.2%. Su Tv8 4 Hotel raduna 245.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Little Big Italy sigla 256.000 spettatori (2.5%) mentre Che Tempo Che Farà raccoglie 358.000 spettatori (2.6%).