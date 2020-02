Marcuzzi via dall’Isola dei Famosi: la frecciatina della moglie di Fogli

editato in: da

Alessia Marcuzzi non condurrà più L’Isola dei Famosi e la moglie di Riccardo Fogli le lancia una frecciatina su Instagram. Nelle ultime settimane Mediaset ha annunciato l’addio della storica presentatrice al format che verrà condotto da un’altra collega. Mentre si vocifera di una conduzione di Ilary Blasi, in tanti hanno commentato la scelta della showgirl di abbandonare il reality ambientato in Honduras.

Una decisione arrivata dopo due edizioni particolarmente difficili. Nell’ultima in particolare Alessia aveva dovuto fare i conti con la rabbia del pubblico, indignato a causa di un video di Fabrizio Corona contro Riccardo Fogli. Nella clip, mandata in onda e mostrata al naufrago, l’ex re dei paparazzi accusava Karin Trentini, moglie del cantante, di averlo tradito e lo derideva per via della loro notevole differenza d’età.

Il filmato aveva fatto infuriare tantissime persone, ma anche personaggi famosi, a partire da Belen Rodriguez che aveva criticato Corona su Instagram. In seguito la Marcuzzi aveva chiesto scusa in diretta, ma le sue parole erano servite a poco. Terminata la stagione televisiva si era parlato di un ritorno dell’Isola dei Famosi con la conduttrice romana, ma sembra che non sarà così.

Dopo mesi di silenzio, Karin Trentini, moglie di Fogli, ha lanciato una frecciatina alla presentatrice. Nelle Stories di Instagram ha postato la notizia del suo addio all’Isola, scrivendo: “Ha preferito rinunciare”, con tanto di faccine che ridono. Una frecciatina che fa pensare che l’imprenditrice non creda a un addio spontaneo di Alessia. Per rimarcare il concetto, ha poi aggiunto in sottofondo la canzone E va e va di Alberto Sordi.

Un anno fa il caso Corona-Fogli, causò un terremoto all’Isola dei Famosi. Molti autori dello show vennero allontanati e la Marcuzzi finì al centro di una bufera. Fu un momento molto difficile per la presentatrice, ma anche per la moglie dell’ex cantante dei Pooh, che sembra non aver dimenticato.