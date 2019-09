Nessun lavoro è più importante della tua salute (fisica e mentale)

editato in: da

Viviamo in una società in cui il denaro è diventato più importante di ogni altra cosa e valore. A fronte dei numerosi problemi che stiamo affrontando, siamo stati portati a lavorare di più di quanto il nostro corpo riesca a sopportare, soltanto per ottenere uno stipendio più alto.

In un periodo storico in cui sempre più giovani faticano a trovare un lavoro e la mancanza di questo sia una delle problematiche principali del nostro Paese, parlare di carico di lavoro può far sorridere, tuttavia lavorare troppo e in condizioni errate ha conseguenze negative sulla nostra salute e qualità di vita.

Le preoccupazioni quotidiane, quali le spese mensili e la nostra sopravvivenza, ovviamente non possono essere ignorate. Senza soldi non potremmo vivere e il lavoro ci permette di condurre la vita che abbiamo. Tuttavia vi sono persone che si sentono costantemente insoddisfatte e cercano di fare sempre più carriera per poter avere uno stipendio più alto. Altre, invece, sono costrette a fare diversi lavori contemporaneamente per avere una vita migliore.

Se questo modo di agire aiuta a migliorarci e a superare noi stessi, è visto in maniera positiva; il problema si presenta quando si vive per lavorare e non si lavora per vivere.

Tante persone trascorrono la propria vita a lavorare per aziende che non sono di loro proprietà, sacrificando la famiglia e la loro persona in primis, dimenticando quanto sia importante dedicarsi del tempo. Questo è del tutto sbagliato poiché, a lungo andare, subentrano problemi di stress, stanchezza e difficoltà relazionali.

Il lavoro non deve toglierci il tempo per vivere attività ricreative che ci fanno bene, come uscire con gli amici, praticare sport, divertirsi. Lavorare è importante, certo, ma la nostra vita non dipende solo ed esclusivamente dal lavoro.

Se ci accorgiamo che il nostro lavoro ci sta danneggiando, forse dovremmo iniziare a pensare più a noi stesse e alla nostra salute, magari cercando un altro impiego che ci soddisfi maggiormente e che sia più vicino ai nostri interessi.

Il denaro è importante ma la nostra salute fisica e mentale lo è di più. Il tempo scorre velocemente e quando dedichiamo ogni minuto della nostra vita a lavorare, oltre a non avere le forze per fare altro, ci dimentichiamo anche di vivere realmente. Quando non ci saremo più, alcuni si ricorderanno di noi, altri andranno avanti per la propria strada dimenticandosi del nostro operato, ma il tempo e la vita che non abbiamo vissuto non ce li darà indietro nessuno.