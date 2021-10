Imma Tataranni 2: quando inizia, chi è confermato del cast

Il palinsesto autunnale di Rai1 si arricchisce di una fiction molto amata dal pubblico. Stiamo parlando di Imma Tataranni 2, che dopo il successo del 2019 è pronta a debuttare con tanti nuovi episodi ricchi di colpi di scena. Trame avvincenti, un cast d’eccezione e una location splendida: cosa dobbiamo attenderci da questa seconda stagione?

Imma Tataranni 2, quando inizia

È quasi ora di tornare a seguire sul piccolo schermo le avventure del sostituto procuratore Imma Tataranni, un personaggio uscito dalla penna di Mariolina Venezia che ha saputo immediatamente conquistare il cuore dei telespettatori. La seconda stagione della fiction, composta da 8 episodi, andrà in onda in due tranche di quattro appuntamenti ciascuno. La prima parte verrà trasmessa il martedì sera al posto di Morgane – Detective geniale, dal prossimo 26 ottobre 2021, mentre per la seconda dovremo attendere la primavera del 2022. Manca dunque davvero pochissimo per il suo esordio, e la tensione è già alle stelle.

La trama non si discosta molto da ciò che abbiamo potuto assaporare nel corso della prima stagione. Imma Tataranni è ancora al centro della scena, sempre alle prese con casi difficili da sbrogliare. Al suo fianco il fidato collega Ippazio Calogiuri: tra di loro c’è qualcosa di più che non un semplice rapporto professionale, almeno a giudicare dal bacio che i due si sono scambiati proprio nell’ultimo episodio andato in onda. Il sostituto procuratore dovrà dunque fare chiarezza tra i suoi sentimenti, e stando alle anticipazioni ce la metterà tutta per tenere unita ancora la sua famiglia, nonostante le tante difficoltà.

E non è tutto, perché al logorante impegno professionale e all’altrettanto arduo compito di rimettere insieme i pezzi del suo matrimonio si uniscono altri mille problemi. Come quelli causati da sua figlia Valentina, che nel dedicarsi alla causa ambientalista rischia di finire nei guai. O come la convivenza forzata con sua suocera, contro la quale dovrà ingaggiare una lotta senza esclusione di colpi. Inoltre, se ciò non bastasse, Imma cercherà di carpire un segreto del suo passato che, a quanto pare, sua madre Brunella custodisce anche ora che è ricoverata in una casa di riposo.

Imma Tataranni 2, il cast

Molte sono le conferme nel cast di Imma Tataranni, che con la sua seconda stagione riporta in scena alcuni dei personaggi più apprezzati dal pubblico. Il ruolo da protagonista è ancora una volta affidato a Vanessa Scalera, affiancata da Massimiliano Gallo nei panni di suo marito Pietro e da Alessio Lapice, il suo braccio destro. Tra i nomi che ritroveremo in tv ci sono anche Alice Azzariti e Barbara Ronchi, Ester Pantano, Cesare Bocci e Carlo Buccirosso. Non mancano ovviamente alcune new entry: quest’anno arrivano Francesco Foti e Piergiorgio Bellocchio.

Le riprese della seconda stagione di Imma Tataranni hanno condotto i protagonisti della fiction ancora una volta nelle splendide atmosfere di Matera, location principale. È qui che il sostituto procuratore si trova tra le mani alcuni scottanti casi da risolvere e, come rivelano le anticipazioni, la bellissima città lucana farà da sfondo a mille avventure incredibili. Non resta che attendere l’esordio della serie tv, per scoprire tutti i colpi di scena che Imma ci riserverà.