Camilla, fuga al mare senza Carlo. L’umiliazione sul suo futuro

Camilla Parker Bowles in costume in Sardegna

Camilla Parker Bowles si è concessa una fuga al mare senza il Principe Carlo.

Per il secondo anno consecutivo la Duchessa della Cornovaglia ha scelto la Sardegna per rilassarsi al sole, lontano da Palazzo almeno per qualche giorno. Una breve pausa prima di ricominciare con gli impegni di Corte e staccarsi dalle tensioni sul suo futuro.

Il magazine Chi l’ha sorpresa a nord della Sardegna a bordo del lussuosissimo yacht Leander G, molto amato dai reali inglesi, ai quali il precedente proprietario, sir Frederick Gosling concedeva il noleggio gratuito dopo che i Windsor avevano rinunciato allo yacht reale Britannia. Camilla ha trascorso a bordo quattro giorni, due a farsi coccolare dalle onde del mare che lambisce la Corsica e gli altri due a farsi dolcemente traghettare da Capo d’Orso all’isola di Caprera.

Ecco dunque la Duchessa paparazzata con un costume intero verde mentre prende il sole in compagnia di qualche amico e ancora mentre osserva melanconicamente il mare dal ponte della barca, coi capelli al vento. Sentirà la mancanza di Carlo? Oppure sta pensando a quello che l’aspetta a Palazzo?

Intanto, la sua fuga è stata breve. Infatti, lasciata l’Italia, la Duchessa ha preso l’aereo con destinazione Balmoral per non fare ulteriormente innervosire la suocera, già seccata per la sua vacanza e per il rifiuto di Meghan Markle.

I rapporti tra lei ed Elisabetta sono come sempre molto delicati. Secondo il magazine New Idea, Camilla si sente umiliata per l’incertezza sul suo futuro. Quando Carlo salirà al trono, lei dovrebbe diventare Regina consorte, ma non è detto che riceva questo titolo. Pare che Buckingham Palace si opponga all’idea, considerando la Duchessa non ancora pronta per questo ruolo.

Ufficialmente, Clarence House ha comunicato che quando Carlo sarà Re, Camilla assumerà il titolo di “Principessa consorte”, ma non di Regina. Sebbene la sua presenza a Palazzo sia ormai accettata e anche i sudditi le dimostrano affetto, la Parker Bowles incontra non poche opposizioni da parte dei più conservatori che semplicemente non la reputano all’altezza. D’altro canto, lei pare non si impegni particolarmente. Da settembre 2018 a oggi ha presenziato solo a 69 eventi, meno della metà del lavoro svolto da Elisabetta nello stesso periodo.