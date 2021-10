GF Vip, nuovi problemi di salute per Manuel Bortuzzo: potrebbe uscire

GF Vip 6: il cast ufficiale

Manuel Bortuzzo, uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip, potrebbe presto uscire dalla Casa. Il nuotatore sta soffrendo di un’infezione che pare si sia ripresentata e per questo potrebbe essere costretto ad abbandonare il reality show.

Manuel Bortuzzo si ritira dal GF Vip?

C’è qualche preoccupazione all’interno della Casa più spiata d’Italia: le condizioni di salute di Manuel Bortuzzo sono peggiorate rapidamente, tanto da far intervenire un medico della produzione.

lI giovane infatti è stato colpito da un’infezione: una condizione non rara per la sua condizione, ma fastidiosa, soprattutto perché si sarebbe ripresentata prima del previsto. A peggiorare la situazione, un dolore anche più intenso del solito, tanto che Bortuzzo sarebbe sinceramente preoccupato per la sua salute.

Prima della messa in onda della nuova puntata, Manuel sarà visitato da un medico specializzato e, in attesa dei risultati, si vocifera che il nuotatore potrebbe decidere di lasciare il loft di Cinecittà per evitare di aggravare le sue condizioni di salute.

Per la terza volta nello stesso mese il gieffino avrebbe percepito un dolore intenso a causa dell’infezione e ha confessato ai suoi compagni d’avventura che poco prima di varcare la porta rossa della Casa del Grande Fratello, si era sottoposto a un’intervento per risolvere il problema. “Non è normale che sia sempre uguale”, ha ammesso Manuel preoccupato.

Manuel Bortuzzo, le parole di suo padre

Solo qualche settimana fa, Franco Bortuzzo, il padre di Manuel – e colui che gli è stato più vicino subito dopo la sparatoria in cui è rimasto coinvolto e che l’ha costretto su una sedia a rotelle – ha parlato delle condizioni di salute del figlio.

Intervistato da Fanpage, l’uomo si era soffermato sul malessere di Manuel, spiegando: “L’allarme è rientrato sì, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione”.

In quell’occasione Franco Bortuzzo aveva anche parlato della scelta del nuotatore di alzarsi in piedi: “Glielo ha consigliato il fisioterapista. C’è un medico scelto dalla produzione che lo vede un paio di volte a settimana, da qualche tempo a questa parte. Gli serve come terapia personale perché lo aiuta con la circolazione: più sta in piedi con il peso sulle sue gambe più le cartilagini si rinforzano, a casa lo fa ogni giorno, infatti finora ho sofferto pensando che fosse fermo da tre settimane senza alzarsi”.