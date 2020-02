Cos’è Amici All Star, il nuovo format di Maria De Filippi

editato in: da

Il serale di Amici sta per iniziare e Maria De Filippi ha già annunciato una grande novità: Amici All Star. Si tratta di un nuovo format che andrà in onda subito dopo il talent e che potrebbe riservarci grandi sorprese. Ad autunno la moglie di Costanzo aveva lanciato la versione vip del programma.

Amici Celebrities però non era riuscito a toccare il cuore dei telespettatori, portando a casa risultati non proprio esaltanti. Ora la presentatrice sembra pronta a riprovarci con Amici All Stars. Si tratta di un format in cui si sfideranno professionisti del ballo e del canto. Mentre in Amici Celebrities i concorrenti erano dei vip, questa volta al centro della sfida ci saranno grandi nomi della musica e della danza.

Fra loro Enrico Nigiotti, reduce da Sanremo 2000 e concorrente di Amici nel 2009, Michele Bravi, arrivato al successo grazie a X Factor, e i ballerini Vincenzo Di Primo e Sebastian Melo Taveira. I concorrenti si sfideranno per scalare una classifica generale, ma non ci saranno eliminazioni, solo il giudizio della giuria di qualità, della stampa e il televoto.

“La finale avverrà dopo sei puntate, con 4 allievi – ha spiegato la De Filippi parlando del serale di Amici -. Le ultime 3 puntate richieste da Mediaset vedranno una grande festa, con un vincitore. Parteciperanno ragazzi che hanno già partecipato ad Amici o che comunque hanno già una carriera avviata. Vi prenderà parte anche il vincitore di Amici 19″.

“Vi faccio dei nomi – ha aggiunto -: Enrico Nigiotti, Michele Bravi, il ballerino Vincenzo (secondo ad Amici 18) e Sebastian. Non ci sono squadre, né direttori artistici; tre gironi fatti a classifica; il primo classificato del girone va alla puntate successiva, il secondo deve superare tre step, in base a televoto, giuria e Var.. I giurati sono Gabry Ponte, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada, più Tommaso Paradiso. Il livello di professionalità è molto alto”.