Amici, la dedica romantica di Enrico Nigiotti a Elena D’Amario

Dopo l’incontro ad Amici, Enrico Nigiotti fa una dedica romantica a Elena D’Amario su Facebook. “Tu sei quello che proteggo dentro me – ha scritto il cantante, postando una foto del loro ultimo incontro -. Ancora adesso che ti leggo senza scrivere”.

Sono trascorsi dieci anni da quando Enrico ed Elena si innamorarono ad Amici. Da allora molte cose sono cambiate, ma qualche giorno fa i due si sono incontrati di nuovo di fronte a Maria De Filippi. Dopo l’esperienza di Sanremo 2020 infatti Nigiotti ha presentato il suo nuovo album proprio nello studio dello show. Ad annunciarlo, per volere della conduttrice, è stata la ballerina che si è lasciata andare alle lacrime, di fronte allo sguardo del suo ex.

“Lui è stato il mio primo fidanzato – ha spiegato Elena -. Il primo amore non si scorda mai”. Un amore, quello fra il ballerino e la cantante, nato ad Amici nel lontano 2010. All’epoca entrambi riuscirono ad accedere al serale insieme a Emma Marrone e Stefano De Martino, ma Enrico abbandonò la sfida, rifiutandosi di gareggiare contro la D’Amario.

In questo modo le consentì di arrivare in finale e cambiò per sempre la sua vita. La ballerina infatti ottenne una borsa di studio per la Parsons Dance e partì alla volta dell’America, conquistando i palchi più importanti del mondo e raggiungendo grandi obiettivi. La scelta di Nigiotti lo portò a perdere un contratto discografico, ma in seguito tornò sulla scena musicale, più forte di prima, grazie a X Factor e, di recente, a Sanremo 2020.

“A quell’età, a 23 anni, ti innamori sempre e di chiunque – aveva svelato tempo dopo -. Eravamo ragazzi, e io ho fatto una ragazzata. Tanto più che quell’estate, dopo il programma, lei è partita per l’America e ci siamo lasciati. Ma penso che sarebbe finita comunque. Pentito? Ma figuriamoci, mai avere rimorsi. Tuttavia quell’esperienza di Amici l’ho vissuta in modo troppo infantile, al di là dell’auto esclusione. Mi sono rovinato con le mie mani. Ma ho capito che le scelte portano a delle conseguenze. Poi ho lavorato la terra, ho sgobbato e mi sono rialzato. E quei lividi li porto addosso come gioielli, insieme con i tatuaggi”.

Quell’amore, a dieci anni di distanza, emoziona ancora Enrico ed Elena. Lo dimostrano le lacrime della ballerina, ma soprattutto le parole del cantante dedicate alla sua ex.