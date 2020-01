Amici, Javier crolla con Elena D’Amario: “Mi sento troppo male”

editato in: da

Javier crolla nella sala prove di Amici dopo i fatti accaduti una settimana fa e svela a Elena D’Amario di sentirsi ancora male per le parole pronunciate contro i professionisti della trasmissione. Il ballerino, come è ormai noto, è stato salvato dalla commissione dei professori nonostante gli insulti e le frasi gravissime.

“Mi sento troppo male”, ha svelato Javier in sala prove, cedendo all’emozione. Il ballerino, che dovrebbe imparare una nuova coreografia, si è fermato, travolto dalla tristezza e dal pentimento. A consolarlo Elena D’Amario che l’ha invitato a superare quanto accaduto e a pensare solo alla danza. “Io non capisco e non tollero – ha detto -, ma posso immaginare come ti senti. Però devi pensare, ora, che noi tutto quello che abbiamo dovuto chiarire, l’abbiamo fatto in studio. Tu hai affrontato la situazione e tutti abbiamo visto la tua reazione, senza giustificare quello che hai detto. Ovviamente ci si viene incontro […] Ora dobbiamo pensare a ballare”.

A salvare Javier, come ha spiegato Alessandra Celentano qualche giorno fa, è stato il talento. La commissione dei professori infatti ha comunicato al ragazzo e a Maria De Filippi di volerlo ancora nella scuola. Resterà ad Amici e non subirà nessuna punizione per le sue parole.

“La peggior punizione è stato il tuo atteggiamento e il tuo carattere. Tu sei la tua peggior punizione – ha detto l’insegnante -. L’unica cosa che ti ha salvato è il talento. Durante le lezioni da un punto di vista professionale non cambierà niente, ma a livello umano ci vedrai un po’ diversi. Starà a te dimostrarci che sei colpito da quello che è successo”.

“Mi vergogno per ciò che ho detto… Non riesco a guardarli – ha confessato Javier -. Chiedo scusa a tutti, ai professori, ai miei compagni, a Maria, a tutti i telespettatori che guardano il programma. È stata una mancanza di rispetto da parte mia e chiedo un’altra chance. Mi dispiace tantissimo per tutto”.