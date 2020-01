Chi è Javier, il ballerino ribelle di Amici di Maria De Filippi

editato in: da

Si chiama Javier Rojas il ballerino di Amici di Maria De Filippi originario de L’Havana che ha rischiato di essere eliminato dalla scuola a causa di alcune frasi molto gravi nei confronti della produzione e dei professionisti dello show.

Nel corso dell’ultima puntata di Amici, Javier ha abbandonato in lacrime lo studio ed è stato raggiunto da Maria De Filippi dopo che la conduttrice aveva trasmesso un filmato in cui il ballerino si infuriava. Cosa ha detto Rojas? Dopo essere stato ripreso per alcuni comportamenti poco rispettosi nei confronti dei professori ha tuonato: “Io non sono qui per imparare, ma per dimostrare che sono un professionista. Qui non si balla niente che abbia uno spessore, non ci sono coreografi di rilievo. Ho fatto tante cose che mi fanno crescere, qui al massimo puoi crescere nella classifica di gradimento del pubblico. Voglio fare altro”.

Solo in seguito Javier si è accorto della gravità delle sue parole, ma è stato perdonato da Maria De Filippi che ha deciso di concedergli una seconda possibilità. Nonostante Stash e Rudy Zerbi fossero contrari, la commissione dei professori ha votato in favore del ballerino, concedendogli di continuare la sua avventura nel talent.

22 anni e una grande passione per la danza, Javier arriva da Cuba e ha iniziato a studiare danza classica quando aveva solamente 10 anni. In seguito è entrato nella Scuola Nazionale del Balletto di Cuba e ha perfezionato i suoi studi con Carlos Acosta, professionista di fama mondiale. Nel 2018 è volato a Stoccolma dove ha lavorato presso la Royal Swedish Ball, danzando accanto a numerosi ballerini famosi. Infine è sbarcato in Italia entrando nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La prima a cogliere il suo talento è stata Alessandra Celentano che l’ha voluto fortemente nella trasmissione.

E l’amore? Nelle prime puntate di Amici, Javier si era esibito con Elena D’Amario, terminando la coreografia con un bacio e molti avevano parlato di una possibile love story. In realtà il ballerino cubano è fidanzato, come ha svelato lui stesso su Instagram, postando alcuni scatti in cui bacia una ragazza dai capelli rossi senza però svelare mai il suo volto.