Amici: Elena D’Amario e Javier innamorati, il bacio durante un ballo

Nella scuola di Amici è nato un nuovo amore, quello fra Elena D’Amario, professionista del talent e Javier, allievo della scuola. I due ballerini sono stati i protagonisti di un’esibizione molto coinvolgente in cui si sono scambiati un bacio appassionato.

Il forte feeling fra gli artisti non era sfuggito ai fan della trasmissione soprattutto in sala prove dove, negli ultimi giorni, Javier ed Elena D’Amario si sono allenati per dare vita a una nuova coreografia. Sotto gli occhi attenti di Alessandra Celentano, che sembra apprezzare molto il talento del ballerino cubano, i ballerini avevano ballato e si erano scambiati sguardi complici.

Nel corso dell’appuntamento pomeridiano con il pubblico di Amici la complicità fra Elena e Javier è stata papabile, soprattutto quando, nel corso dell’esibizione, si sono baciati in modo passionale, stupendo tutti. Un bacio che, secondo i fan della trasmissione, segnerebbe l’inizio di una love story fra le mura di Amici.

Elena D’Amario e Javier non si sono pronunciati al riguardo. L’unica certezza è che fra i due c’è stato un bacio. Non sappiamo che fosse solamente un “trucco” di scena, ma il pubblico è convinto che ci sia del tenero fra i ballerini. Sui social in tanti hanno commentato stupiti ed emozionati la nascita della storia d’amore. Anche Maria De Filippi è rimasta colpita, ma non ha voluto commentare quanto accaduto.

Non è la prima volta che nella scuola di Amici nasce una relazione o una semplice simpatia fra gli allievi oppure fra allievi e professionisti della danza. La padrona di casa però si è sempre rifiutata di invadere la privacy dei concorrenti e di puntare i riflettori sui sentimenti, come accade in altri suoi programmi, lasciando invece il focus sul talento.

In passato la scuola di Amici è stata galeotta per moltissime love story, da quella fra Veronica Peparini e Andreas Muller a quella, più famosa e discussa, fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due si innamorarono proprio durante alcune esibizioni nel serale dello show e all’epoca lui era ancora legato a Emma Marrone.