Maria De Filippi

Nella vibrante arena di Amici, il talent show che ha catturato il cuore di milioni di telespettatori, arriva la semifinale che ha delinea i contorni della finale imminente. Tra i talenti ancora in gara troviamo Marisol, Dustin, Petit, Holden, Mida e Sarah, ciascuno con le proprie unicità e aspirazioni. Questa serata ha un sapore particolare perché, nonostante i sei semifinalisti, solo cinque di loro accederanno alla finale. Tra i due ballerini, uno è già stato incoronato vincitore della categoria danza, aggiungendo un ulteriore strato di tensione e aspettativa.

Marisol, una finale meritata: 9.5

Marisol, la stella della danza di questa edizione di Amici, non ha deluso le aspettative nella semifinale. Il suo talento è tale che la sua presenza in finale sembrava già un dato di fatto prima ancora che la serata avesse inizio. La sua “tesina”, termine con cui si indica la performance culminante di ciascun concorrente, è stata un vero spettacolo di leggerezza e maestria tecnica.

L’elemento che ha distinto la sua esibizione è stata la combinazione sorprendente di danza e pole dance, arricchita dalla presenza scenica di una bicicletta posizionata ai lati del palco.

Marisol ha danzato con una fluidità e un’espressione che pochi riescono a raggiungere, facendo sembrare ogni movimento sia estremamente naturale che tecnicamente impeccabile. La sua performance non solo ha consolidato il suo posto in finale, ma ha anche messo in luce il fatto che potrebbe già essere in odore di vittoria.

La battaglia dei maestri, Todaro & Pettinelli: 8

Mentre i talenti di Amici continuano a lottare per un posto in finale, un altro evento memorabile ha catturato l’attenzione del pubblico nella semifinale del talent show. I maestri Raimondo Todaro e Anna Pettinelli si sono sfidati in un duello unico, aggiungendo un ulteriore livello di eccitazione alla serata.

La coppia di insegnanti, noti per il loro spirito competitivo e la passione per l’arte, ha offerto uno degli spettacoli più sorprendenti della stagione. La sfida, nota come il “guanto di sfida”, ha visto i due maestri esibirsi in una coreografia che ha mescolato audacia e tecnica in maniera eccezionale.

Il momento clou dello spettacolo è stato quando Anna Pettinelli si è lanciata dal soffitto, atterrando direttamente nelle sicure braccia di Todaro. Questo ingresso spettacolare ha immediatamente elevato le aspettative del pubblico, che è rimasto col fiato sospeso di fronte a un tale display di fiducia e coordinazione. La coreografia che è seguita ha mantenuto lo slancio, dimostrando un impegno e una preparazione intensi da parte di entrambi gli insegnanti.

Celentano, troppo polemica: 5

Nel corso della semifinale di Amici, un altro aspetto che ha catturato l’attenzione del pubblico è stato il comportamento di Alessandra Celentano, nota per il suo approccio spesso severo e senza compromessi. Anche in questa puntata, la Celentano ha continuato a mostrarsi esigente e talvolta critica, suscitando reazioni miste sia nel pubblico che tra i concorrenti.

I ballerini sotto la sua ala, così come i cantanti che, sebbene guidati da Rudy Zerbi, spesso collaborano con la sua squadra, si sono dimostrati all’altezza delle aspettative, evidenziando una preparazione impeccabile e una capacità tecnica di alto livello. Tuttavia, il talento incontestabile di questi giovani artisti sembra essere offuscato, agli occhi di alcuni, dalla mancanza di calore umano e di umiltà che spesso caratterizza l’approccio di Celentano.

Durante la puntata, le sue critiche, benché costruttive dal punto di vista tecnico, hanno spesso trasceso il mero ambito artistico per toccare questioni più personali, portando a riflettere sull’importanza dell’umiltà e del rispetto reciproco nel mondo dell’arte. Questo atteggiamento ha provocato non poche discussioni, con alcuni che apprezzano la sua fermezza come segno di professionalità e altri che la percepiscono come eccessivamente dura e a volte ingiustificata.

Cristiano Malgioglio difende Sarah: 7

Durante la semifinale, un confronto acceso tra i coach ha catturato l’attenzione del pubblico. Cristiano Malgioglio ha preso le difese di Sarah, una delle talentuose concorrenti del programma, rispondendo alle critiche mosse da Alessandra Celentano.

Sarah ha offerto una performance vocale che ha dimostrato la sua abilità tecnica e la sua passione per la musica. La canzone scelta, benché non del tutto in linea con i gusti di tutti i membri della giuria, ha messo in luce la sua versatilità e la sua capacità di interpretazione.

Alessandra Celentano, nota per il suo approccio diretto e talvolta severo, ha riconosciuto la competenza vocale di Sarah ma ha criticato la scelta del brano. Secondo Celentano, il genere della canzone non era adatto per Sarah, un commento che ha suscitato non poco dibattito.

Cristiano Malgioglio, sempre fervente nel suo supporto ai talenti emergenti, ha prontamente difeso Sarah, sottolineando l’inadeguatezza delle critiche basate sul genere della canzone. Malgioglio ha argomentato che giudicare un’interpretazione solamente sulla base del genere è ingiusto quando la performance è stata oggettivamente eccellente.