Ascolti tv del 24 maggio, è guerra tra L’AcchiappaTalenti e Terra Amara

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: IPA Milly Carlucci

Gli ascolti tv del venerdì sera se la giocano tra la trasmissione di Milly Carlucci, L’AcchiappaTalenti su Rai 1 e Terra Amara, la fiction turca, su Canale 5. Mentre su Rai 2 è stato protagonista il calcio femminile con la Coppa Italia, Roma vs Fiorentina.

Quindi è tornata Milly Carlucci con il terzo appuntamento de L’AcchiappaTalenti dove si sono esibiti. cantanti, acrobati, maghi, artisti stravaganti e di vario genere. Si tratta di artisti o aspiranti tali italiani e internazionali: alcuni girano le tv di tutto il mondo coi loro numeri altri sono alla ricerca di uno spazio nel mondo dello spettacolo.

Su Canale 5 la trama di Terra Amara è sempre più intricata tra incomprensioni e gesti di generosità. Infatti, Zuleyha scopre che suo marito le ha lasciato una fortuna che lei decide di donare alla città di Cukurova, per garantire ai suoi abitanti un futuro migliore.

Su Rete 4 in Quarto grado, Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, è tornato sul caso diAlessia Pifferi, la 37enne condannata all’ergastolo dalla Corte di Assise di Milano per aver abbandonato fino alla morte la figlia Diana, di soli 18 mesi. In carcere, la donna ha deciso di protestare contro la sentenza con uno sciopero della fame, proclamandosi innocente.

Al centro della puntata, anche la vicenda di Liliana Resinovich. Gli inquirenti stanno indagando per capire se qualcuno abbia eliminato il contatto dell’amico Claudio Sterpin dal cellulare della donna, nel giorno della sua scomparsa. Intanto, il marito di Lilly, Sebastiano Visintin, respinge tutti i sospetti e ribadisce di essere lui la vittima di questa situazione.

Prima serata, ascolti tv del 24 maggio: L’Acchiappatalenti perde contro Terra Amara

Su Rai1 L’Acchiappatalenti ha ottenuto 2.223.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale5 Terra Amara ha appassionato 2.844.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 la finale di calcio di Coppa Italia Femminile Roma-Fiorentina è stata la scelta di 523.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 Bloodshot è stato visto da 1.101.000 spettatori (6,6%).

Su Rai3 Speciale Presadiretta ha segnato 571.000 spettatori e il 3%, mentre Io lo so chi siete ha raggiunto 445.000 spettatori e il 2.6%. Su Rete4 Quarto Grado ha totalizzato 1.178.000 spettatori (8.6%). Su La7 Propaganda Live ha intrattenuto 880.000 spettatori e il 6.7%. Su Tv8 MasterChef ha incollato allo schermo 515.000 spettatori con il 3.6%.

Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha radunato 650.000 spettatori (3.7%). Sul 20 La regina del crimine è arrivato a .000 spettatori (%). Su Rai4 La furia di un uomo – Wrath of Man è stato scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Apocalypse Now è stato seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie La magnifica preda ha colpito .000 spettatori (%).

Access Prime Time, dati del 24 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti ha raccolto 3.636.000 spettatori (20,2%), mentre Affari Tuoi ha conquistato 4.867.000 spettatori (25,2%). Su Canale5 Striscia la Notizia è stata seguita da 3.138.000 spettatori pari al 16.3%. Su Rai2 TG2 Post è arrivato a 582.000 spettatori (3%). Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha radunato 1.212.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è stato visto da 1.148.000 spettatori (6.3%) e Un Posto al Sole ha appassionato 1.491.000 spettatori (7.7%).

Su Rete4 Prima di Domani ha raggiunto 599.000 spettatori e il 3.2%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.493.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 Tris per Vincere è arrivato a 408.000 spettatori pari al 2.2%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 551.000 spettatori (2.9%). Su RealTime Casa a Prima Vista ha incuriosito .000 spettatori (%).

Ascolti tv Preserale, dati del 24 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.519.000 spettatori pari al 23,1%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.771.000 spettatori (26,6%). Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.849.000 spettatori (19%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.933.000 spettatori (22,3%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (534.000 – 5.7%), Equitazione – Coppa delle Nazioni ha totalizzato 247.000 spettatori con il 2%, mentre SWAT arriva a 441.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha siglato 340.000 spettatori (2.9%) e CSI – Scena del Crimine ha raccolto 488.000 spettatori (3.1%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno tenuto informati 2.146.000 spettatori (14.3%). A seguire Blob ha segnato 961.000 spettatori (5.8%) e La Gioia della Musica 923.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Terra Amara ha interessato 531.000 spettatori (14.3%). Su La7 Padre Brown ha radunato 203.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 248.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è stato scelto da 489.000 spettatori con il 3.4%.