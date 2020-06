Tina Cipollari in splendida forma dopo la dieta

editato in: da

Tina Cipollari è in splendida forma e su Instagram svela i risultati della dieta seguita negli ultimi mesi. L’opinionista di Uomini e Donne è apparsa sui social sorridente e bellissima, sfoggiando un fisico asciutto e perfetto. Volto amatissimo dello show di Maria De Filippi, Tina aveva deciso di mettersi a dieta all’inizio della stagione, accettando la sfida lanciata dalla conduttrice. La moglie di Maurizio Costanzo aveva messo a disposizione della vamp una nutrizionista che aveva creato per lei un regime alimentare particolare.

Ora, a distanza di tempo, la dieta ha dato i suoi frutti e Tina è in forma smagliante. Su Instagram, l’opinionista e collega di Gianni Sperti, ha pubblicato una foto in cui è splendida. L’avventura della Cipollari con la dieta era iniziata a Uomini e Donne, dove la vamp era iniziata a Uomini e Donne dove la vamp era salita sulla bilancia, svelando di pesare 84 kg e di mangiare soprattutto cornetti, pizzette e panini. Grazie all’aiuto di un’esperta, l’opinionista aveva imparato a nutrirsi nel modo più corretto e qualche settimana dopo era già apparsa dimagrita. In due mesi Tina era riuscita a perdere ben 10 kg e da allora non si è più fermata, sfoggiando una forma fisica perfetta in vista dell’estate.

“Devo fare esattamente cinque pasti al giorno: colazione, spuntino della mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena – aveva raccontato al Magazine di Uomini e Donne -. La mattina posso mangiare una fetta di pane bruscato o con della marmellata light o con del burro di mandorle, per lo spuntino della mattina posso scegliere tra lo yogurt magro, frutta secca o un frutto di stagione. A pranzo – aveva aggiunto – posso mangiare della carne o del pesce, ma prima devo mangiare della verdura, lo spuntino del pomeridiano consiste di sei olive verdi, frutta secca o frutta di stagione. La sera poi di nuovo carne con verdura o pesce”.

Mamma di Mattias, Francesco e Gianluca, la Cipollari è uno dei volti più amati di Uomini e Donne. Eterna rivale di Gemma Galgani, Tina sta vivendo un momento magico della sua vita grazie a Vincenzo Ferrara, l’uomo che le ha rubato il cuore dopo l’addio a Kikò Nalli, il marito a cui è stata legata per oltre dieci anni.