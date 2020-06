Romina Power, morta la sorella Taryn: il commovente addio su Instagram

editato in: da

Un commovente addio e una lettera struggente è quella scritta da Romina Power per Taryn, l’amatissima sorella morta dopo una battaglia contro la leucemia. La malattia non ha lasciato scampo alla sorella di Romina che si è spenta nella sua casa in America, circondata dall’amore dei figli e dei nipoti. Le due avevano un legame fortissimo e più volte la Power aveva espresso il suo affetto per la sorella, postando foto e video delle loro gite negli Stati Uniti oppure delle visite di lei a Cellino San Marco.

“Mia sorella, Taryn ha raggiunto i nostri genitori ieri alle 9:53 a casa sua nel Wisconsin – ha scritto Romina su Instagram – circondata dai suoi 4 figli e i suoi 4 nipoti dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo con la leucemia. Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole, nonna eccezionale e una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore in questa vita!”.

La Power ha postato un video registrato qualche tempo fa in cui lei e Taryn attraversano il deserto in auto, ascoltando musica e chiacchierando. Un momento spensierato fra sorelle che Romina ha voluto ricordare, raccontando il carattere solare di una persona che è stata fondamentale nella sua vita. In sottofondo la canzone Cheek to Cheek di Fred Astaire che recita: “Paradiso, sono in paradiso/ E il mio cuore batte così da non riuscire a parlare / E mi sembra di trovare la felicità che cerco / Quando siamo insieme a ballare, guancia a guancia”.

Poco dopo Romina ha pubblicato alcuni scatti, commentando con un cuore rosso e la scritta: “Taryn”. Immagini che arrivano dal passato, con le due sorelle piccole che si abbracciano o appena adolescenti che ridono insieme. Scatti commoventi che dimostrano il rapporto bellissimo fra le figlie di Tyrone Power e Linda Christian.

Solo qualche settimana fa il fratello di Al Bano Carrisi aveva ricordato il periodo della sua carriera in cui, insieme a Taryn, Romina e il cantante di Cellino San Marco, aveva formato un quartetto che aveva spopolato in Italia e in Europa. Taryn d’altronde era stata spesso in Puglia e aveva un bel rapporto sia con i nipoti che con l’ex cognato.