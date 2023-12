Ascolti tv del 17 dicembre: Carlo Conti sfida Terra Amara e vince di poco

Su Rai 1 va in onda "Natale e Quale Speciale Telethon" che prova a conquistare i fan dell'amata soap turca "Terra Amara"

Fonte: IPA Carlo Conti

Natale e Quale Speciale Telethon, la puntata speciale di Natale tanto attesa e condotta da Carlo Conti, va in onda su Rai 1, cercando di conquistare gli appassionati fan della soap turca trasmessa da Canale 5, Terra Amara. Vero che la serie tv è molto amata e seguita, ma l’importanze di un evento come la raccolta fondi Telethon conquista sicuramente l’attenzione di tantissimi italiani. Non solo, sul Nove, una nuova puntata di Che Tempo Che Fa con la conduzione di Fabio Fazio e con tanti ospiti.

Su Rai 2 va in onda il docureality che accompagna i ragazzi verso la vita adulta, La caserma 2. Rai 3 risponde con il programma di approfondimento e di giornalismo investigativo condotto da Sigfrido Ranucci, Report, mentre Italia 1 propone un film per grandi e piccini mandando in onda l’ultimo episodio della saga di Harry Potter (I doni della morte parte II).

Prima serata, ascolti tv del 17 dicembre: Carlo Conti trionfa per poco

Su Rai 1 Natale e Quale Show incolla al piccolo schermo 2.810.000 spettatori pari al 16.9% di share mentre su Canale 5 la soap Terra amara piace a 2.655.000 spettatori pari al 15.8% di share; su Rete 4 Zona Bianca è raggiunto da 466.000 spettatori con il 3.3% di share, su Rai 3 Report interessa a 1.786.000 spettatori con il 9.7%. Su Italia 1 Harry Potter e i doni della morte: Parte II appassiona 1.256.000 spettatori con il 7.3% di share. Su Rai 2 La caserma 2 ottiene 427.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 Era Mio Padre interessa 342.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 La Chiave del Natale piace a 410.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Che Tempo Che Fa registra 1.758.000 spettatori (9.1%) nella prima parte e 1.030.000 spettatori (8.1%) nella seconda parte chiamata Il Tavolo.

Access Prime Time, dati del 17 dicembre: Paperissima Sprint al top

Su Canale 5 Paperissima Sprint diverte 3.039.000 spettatori con il 15.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine piace a 1.281.000 spettatori (6.6%). Su Rai 3 Chesarà… interessa 871.000 spettatori (4.5%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend è seguito da 776.000 spettatori (4%) nella prima parte e 655.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica raccoglie 823.000 spettatori con il 4.2%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 585.000 spettatori (share del 3%).

Il preserale, dati del 17 dicembre

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.806.000 spettatori (18.6%) mentre Reazione a Catena diverte 3.967.000 spettatori (23.9%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida piace a 1.987.000 spettatori (13.7%) mentre Caduta Libera Story è seguito da 2.471.000 spettatori (15.2%). Su Rai 2, dopo TG Sport Sera (465.000 – 3.5%), Novantesimo Minuto registra 798.000 spettatori con il 5.6% nella prima parte e 641.000 spettatori con il 3.9% nella seconda chiamata ‘Tempi Supplementari’. Su Italia 1 Studio Aperto Mag interessa a 556.000 spettatori (3.6%) mentre C.S.I. Miami totalizza 680.000 spettatori (3.9%). Su Rai 3 l’informazione dei TGR segna 2.250.000 spettatori con il 13.2%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore appassiona 562.000 spettatori con il 3%. Su Tv8 4 Hotel raduna 357.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Little Big Italy sigla 236.000 spettatori (1.7%) e Che Tempo Che Farà registra un a.m. di 369.000 spettatori (2.2%).