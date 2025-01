Fonte: IPA Dove Cameron e Damiano David

Dove Cameron compie 29 anni oggi 15 gennaio: a pochi giorni dal compleanno di Damiano David (che ha soffiato su 26 candeline), l’attrice, cantante ed ex stellina Disney ha ricevuto un messaggio pieno d’amore sui social. La coppia è più affiatata che mai: la dedica su Instagram e la carrellata di foto (anche simpatiche) scelte da David per celebrare la “persona più bella”.

Dove Cameron compie 29 anni: la dedica social di Damiano David

“Buon compleanno alla persona più bella, intelligente, sensibile, amorevole, dolce, sexy, premurosa, intelligente, divertente, carina, talentuosa, solidale e incredibile che abbia mai conosciuto”, con queste parole, Damiano David ha fatto i suoi auguri social a Dove Cameron, con cui ormai condivide una storia da più di un anno. “Ancora non riesco a credere che tu sia la mia ragazza. Ti amo, angelo”.

Parole piene d’amore, quelle di Damiano David, che mettono ancora una volta a tacere le voci su una presunta crisi. David ha festeggiato da poco anche il suo compleanno, sempre al fianco di Dove Cameron, suggellando il loro amore con un tenero bacio sui social. Quella che sta vivendo David è ormai definita una “dolce vita”: di strada ne ha fatta dai marciapiedi di Roma, dove suonava insieme ai suoi compagni, i Måneskin. Il successo a Sanremo, l’Eurovision, il trasferimento a Los Angeles e la carriera da solista: al suo fianco, dopo l’ex fidanzata Giorgia Soleri, c’è Dove Cameron, con cui è felice.

La storia d’amore tra Damiano David e Dove Cameron

Dove Cameron, ex stellina Disney, è attrice e cantante: oggi è una Principessa Gotica, ma in chiave contemporanea, che ha rubato il cuore dell’artista, con cui ormai sta convivendo. La prima volta che abbiamo sentito parlare della loro frequentazione? Era il 2023: David è stato avvistato a uno dei concerti della Cameron al Madison Square Garden di New York. Poi è arrivata la conferma della rottura con Giorgia Soleri, dopo quel video (lo ricordiamo tutti?) in cui baciava un’altra donna: “Mi dispiace molto che sia uscito questo video, non era il modo in cui volevo gestire la situazione ed è stato un mio errore”.

Poi, qualcosa è evidentemente scattato tra Damiano e Dove, fino a quel debutto ufficiale come coppia al Met Gala 2024. Damiano e Dove vanno evidentemente nella medesima direzione, percorrono la stessa strada come coppia, insieme, a discapito di voci o indiscrezioni. Lei lo ha definito “la persona migliore che abbia mai incontrato”. Non solo: “Passi due minuti con lui e ti rendi conto che è la persona più gentile, più generosa, più innocente, più generosa. È solo un’anima bella e sensibile”.

Per David, il 2025 è un anno importante: nella sua vita non ci sono solo i Måneskin (che non si sono affatto sciolti). Il frontman della band ha scelto di lanciare la prima tournée da solista: sono previste più di 30 tappe, in cui sono incluse Milano e Roma. La partenza è per l’11 settembre 2025 a Varsavia, con l’ultima data a Washington DC il 16 dicembre. Con al suo fianco Dove, naturalmente: la coppia fa sul serio e non ha alcuna intenzione di lasciarsi.