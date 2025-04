Dove Cameron svela i retroscena dell’amore per Damiano David

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Dove Cameron e Damiano David

Dove Cameron svela i retroscena della sua relazione con Damiano David, raccontando i dettagli del loro amore. L’attrice e cantante è stata ospite del podcast di MyFm 104.3, una radio americana. Durante l’intervista è apparsa più innamorata che mai del frontman dei Maneskin, diventato ora solista.

Le parole di Dove Cameron su Damiano David

Nel corso dell’intervista Dove Cameron ha parlato molto di Damiano David, raccontando una relazione bella, sana e felice. Un legame che ha reso migliori e felici entrambi.

“È la persona più sana, adorabile, gentile, accogliente, non giudicante, solidale e splendida che abbia mai incontrato – ha confidato -. Lentamente, mentre stavamo insieme da più tempo, mi sono resa conto che ha visto più di me di chiunque altro e era ancora lì. […] Ho dovuto riesaminare tutte le cose che pensavo fossero sbagliate in me. Vivevo come se dovessi alterarmi continuamente. Lui è stato così determinante nel guarire il modo in cui mi vedevo. Avevo iniziato a fare questo lavoro prima, ma lui è stata la conferma”.

Dove Cameron e Damiano David si sono conosciuti dopo l’addio del cantante a Giorgia Soleri. Per diverso tempo la coppia ha tenuto la storia d’amore segreta, svelandola solamente nel febbraio 2024 con un bacio scambiato di fronte ai riflettori sul red carpet del party pre Grammy.

“Non ci siamo mai sentiti come estranei – ha spiegato l’artista -. Abbiamo elaborato molto nei primi 2 mesi insieme. C’erano cose che lui doveva riesaminare e accettare di sé stesso, proprio come me. Tutto ciò che di bello speri accada, ha iniziato ad accadere. […] Non conosci la piena realtà di qualcosa finché non sei veramente innamorato in modo sano”.

L’amore di Dove Cameron e Damiano David

Dove Cameron ha poi rivelato come la coppia sia molto tranquilla e intenzionata a vivere la relazione in modo normale. La cantante, ad esempio, adora andare a vedere il compagno mentre gioca a calcio con gli amici. “Lui adora giocare a calcio, non voleva che lo andassi a vedere, invece io non vedevo l’ora di vederlo in pantaloncini e maglietta, giocare mentre fuori c’erano zero gradi”, ha scherzato.

Qualche settimana fa, intervistato da Oggi, Damiano David aveva parlato del suo rapporto con i Maneskin e del futuro da solista, ma anche della sua vita sentimentale.

“La mia prima relazione in Italia è stata molto pubblica, ma io non parlo mai di questa ragazza, con cui sono stato sei anni – aveva spiegato, facendo riferimento a Giorgia Soleri, sua compagna dal 2018 al 2023 -. Non ho nulla contro di lei”.

“Lei è una persona meravigliosa, ha saputo gestire la mia onestà e mi ha aiutato a guarire. Oggi è la persona più importante della mia vita – aveva detto riguardo Dove Cameron – […] All’inizio è stato complicato perché lei era estremamente aperta e sincera nel dimostrarmi i suoi sentimenti, mentre io tenevo i miei nascosti. Non mi fidavo più di me stesso”. Oggi i due convivono a Los Angeles e conducono una vita lontano dai riflettori, proteggendo la privacy del loro amore.