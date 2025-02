Dove Cameron cambia look, il platino della fidanzata di Damiano David conquista

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Damiano David e Dove Cameron

Dopo aver catturato l’attenzione comodamente seduta tra le prime file del teatro dell’Ariston a Sanremo, dalle quali ha potuto assistere alla performance del fidanzato Damiano David, Dove Cameron ha fatto ritorno negli States: il motivo di tanta fretta? Il lancio della sua ultima canzone, Too Much. E, c’era da aspettarselo, per una star del suo calibro nessuna occasione migliore di questa esiste al mondo per dare una svolta alla propria immagine.

Dove Cameron cambia look e cede al biondo platino (con frangia)

Nota al pubblico italiano per essere riuscita nell’ardua impresa – e questo già basta a meritare tutta la nostra stima – di aver conquistato il cuore del bel Damiano David, ufficializzando la storia d’amore proprio a Sanremo 2025, Dove Cameron ha invero alle sue spalle una lunga carriera di successo che comprende musica e cinema.

Il recente ritorno negli Stati Uniti della star ha coinciso con l’uscita del primo singolo del suo nuovo album, intitolato Too Much. Trattasi di un nuovo capitolo a tutti gli effetti, sancito da un improvviso cambio look.

Soltanto una settimana fa Dove Cameron era volata qui in Italia, a Sanremo, a sostegno del fidanzato occupando i primi posti della platea dell’Ariston: a distanza di quattro anni dalla vittoria del Festival della Canzone Italiana con i Måneskin, il cantante è tornato a calcare il prestigioso palco per deliziare il pubblico con due esclusive esibizioni, una in onore di Lucio Dalla e l’altra sulle note del suo primo singolo da solista. Accanto al fratello di Damiano, la ragazza aveva attirato l’attenzione generale in una meravigliosa tenuta total black, con i lunghi capelli sciolti e ondulati a scenderle lungo la schiena.

Se in quell’ultima immagine di lei la ricordiamo con le radici scure e le lunghezze ad andare gradualmente a schiarire, ebbene, ora le cose sono nettamente cambiate: ecco un gelido biondo platino sostituire il colore precedente. Negli scatti promozionali di Too Much la star ha posato con la chioma oramai chiarissima acconciata in una piega perfetta ed extra liscia, con tanto di frangetta piena e dritta sulla fronte che mettere ancor più in risalto gli occhi azzurri.

Dove Cameron su Damiano David: la romantica dedica per San Valentino

“Non sono mai stata tanto orgogliosa in tutta la mia vita. Ho pianto una quantità inappropriata di lacrime e non ho scattato nessuna foto della performance in sé solo perché non riuscivo a toglierti gli occhi di dosso. La mia stella polare. Ti amo. Buon secondo San Valentino”, queste le dolcissime parole che Dove Cameron, innamorata come non mai, ha dedicato a Damiano David dopo l’esibizione come ospite sul palco di Sanremo 2025. Una dedica arrivata giusto in tempo per San Valentino, il loro secondo insieme.

Una storia d’amore tanto affiatata, la loro, che pare scritta dal destino: incrociatisi per la prima volta nel 2022, agli MTV Video Music Awards in gara per il medesimo premio, erano perfetti sconosciuti ed entrambi inconsapevoli di cosa di lì a poco avrebbero preso a significare l’uno per l’altra.

Quella volta, a detta di Dove, i due non si scambiarono nemmeno una parola. E ancora, qualche mese dopo, quando i Måneskin pensarono a lei per l’apertura dei concerti del loro tour, l’occasione sfumò a causa di impegni inconciliabili. Fu agli MTV VMA’s dell’anno successivo che Damiano fece il primo passo, invitandola al loro concerto presso il Madison Square Garden. Da quel momento il resto è storia: la coppia è uscita allo scoperto solo lo scorso Febbraio, ma ha iniziato sin da subito a far sognare il mondo intero e non accenna a voler smettere.