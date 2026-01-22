Dove Cameron presto in tv con una serie thriller, e il nuovo look è super rock

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Trent’anni appena compiuti, le nozze con l’amore della propria vita all’orizzonte ed un nuovissimo progetto come attrice in uscita: non è un sogno ma la vita di Dove Cameron che, legata sentimentalmente al frontman dei Måneskin, Damiano David, è prontissima a tornare sui nostri schermi con un piano ambizioso. Come celebrare meglio questo felice momento di vita se non con un radicale cambio look?

Dove Cameron, il nuovo look (fake) ed il ritorno come attrice

Era decisamente troppo tempo che non si vedeva Dove Cameron recitare, perciò eccoci accontentati: la fidanzata di Damiano David è pronta più che mai a tornare sul piccolo schermo, e questa volta con una nuovissima serie tv firmata Prime Video.

Parliamo di 56 Days, un thriller misterioso e dalle sfumature erotiche, tratto dall’omonimo romanzo di Catherine Ryan Howard. Il trailer e le prime foto ufficiali, condivise dalla stessa attrice e la nota piattaforma di streaming, hanno già suscitato grande curiosità tra gli spettatori di tutto il mondo e non possiamo davvero biasimarli.

Nel frattempo la star ha compiuto 30 anni ed ha deciso di celebrare il traguardo con un taglio di capelli nuovo di zecca. O quasi: per festeggiare in grande stile la cantante di Too Much ha organizzato un divertente pigiama party in compagnia degli amici più cari e del promesso sposo, e per l’occasione ha indossato una parrucca rosa a caschetto, con tanto di frangetta, che sui social ha tratto tutti in inganno. Almeno sino a quando non si è visto Damiano con il corrispettivo viola e pieno di boccoli.

Tra pigiami rosa coordinati, improbabili hairstyle e tatuaggi (temporanei?) la serata è proseguita con successo e, in seguito ad attività di gruppo, manche di Twister e film, è culminata come da tradizione con lo spegnersi delle candeline su di una clamorosa torta a tre piani.

“Post di compleanno: amo così tanto la mia gente, grazie per tutto l’amore. Mi taglio i capelli così o cosa?”, si legge su Instagram, e corredo di un ricco quanto esilarante riassunto della festa. Pare che la decisione ora sia nelle mani dei followers.

“56 Days”, di cosa parla la serie tv thriller con Dove Cameron e dove vederla

Il progetto è suddiviso in ben otto parti e debutterà su Prime Video il prossimo 18 febbraio 2026, con tutti gli episodi disponibili in contemporanea per la somma gioia degli appassionati del binge watching.

Adattata per il piccolo schermo da Lisa Zwerling e Karyn Usher, insieme ad Atomic Monster di James Wan e Amazon MGM Studios, la trama di 56 Days si sviluppa su Oliver e Ciara, rispettivamente Avan Jogia e Dove Cameron: dopo essersi fortuitamente incontrati in un supermercato, tra i due scoppia un’intesa fatale che vedremo snocciolata su due piani temporali distinti.

L’idillio romantico, però, si trasforma presto in mistero: cinquantasei giorni dopo il loro primo incontro viene ritrovato un cadavere, non identificato e in stato di decomposizione, nell’appartamento di lui. Tra indagini e flashback, la prospettiva è quella di rimanere con il fiato sospeso fino all’ultimo episodio e non stentiamo davvero a crederlo.