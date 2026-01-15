Dove Cameron compie 30 anni: 5 cose che (forse) non sai della futura moglie di Damiano David

Dove Cameron soffia su 30 candeline: è nata il 15 gennaio 1996. Abbiamo raccolto qualche curiosità (e segreto culinario) sulla fidanzata di Damiano

IPA Dove Cameron

Dove Cameron compie 30 anni il 15 gennaio 2026: l’ex stellina Disney (e futura moglie di Damiano David, frontman dei Maneskin), ha iniziato la sua carriera nel 2012, quando è stata scoperta proprio dalla casa di produzione. Nata Chloe Celeste Hosterman (il motivo per cui ha adottato il nome Dove è emozionante, legato al padre scomparso), negli anni abbiamo assistito alla sua evoluzione, fino a diventare quasi una Principessa goth. E nella sua vita nasconde qualche curiosità da conoscere: vediamo quali sono.

Il suo nome non è Dove Cameron, ma Chloe Celeste Hosterman

Chloe Celeste Hosterman è nata a Bainbridge il 15 gennaio 1996, da Philip Alan Hosterman e Bonnie Wallace. I suoi genitori hanno divorziato in seguito, ma il momento più duro e difficile della vita di Dove Cameron è arrivato nel 2011, quando il padre si è suicidato. Da allora ha scelto di chiamarsi “Dove” – anche come nome legale – in memoria del papà, che l’aveva soprannominata “colomba”.

Ha origini francesi (e parla la lingua)

Nel corso degli anni, nelle varie interviste, ha dichiarato di avere origini francesi (e anche russe, slovacche e ungheresi). Pare, inoltre, che Dove mastichi un po’ la lingua francese. E in effetti deve essere una grande appassionata di lingue, considerando che una volta ha fatto una dedica dolcissima al suo fidanzato, Damiano David, in italiano, francese e giapponese.

Voleva diventare stilista, avvocata e… attrice

La mamma di Dove Cameron, Bonnie Wallace, ha scritto vari libri: Hollywood Parents Guide e Young Hollywood Actors, in cui ha dato consigli ai genitori dei bambini e degli adolescenti che lavorano a Hollywood. Ha anche parlato dei tanti giovani attori che ce l’hanno fatta, proprio come la figlia Dove: nel libro, ha svelato qualche curiosità sui sogni e sui desideri della figlia. Che voleva diventare stilista, avvocata e attrice, tutto in una volta.

La sua “stranezza” culinaria

Scavando nella vita di Dove Cameron si scoprono anche piccole perle. Le piace cucinare, beve il caffè, tanti anni fa ha preparato una torta di mirtilli e una torta di mele per le persone con cui ha lavorato. Ma c’è una stranezza culinaria di cui ha parlato nel 2018, ovvero come preparava i cake pop da piccola. “Prendevo i brownies, li trasformavo in palline e le immergevo nella salsa ranch. Non giudicarmi! Sembra la cosa peggiore e più disgustosa del mondo, ma è incredibile. È ineguagliabile”. Tra i suoi piatti preferiti per la colazione ci sono il toast all’avocado con salmone e l’uovo in camicia. Non ama molto i dolci, ma le cose salate… come i finti cake pops immersi nella salsa ranch. Lo farà ancora?

Condivide la sua skincare routine con il fidanzato Damiano David

IPA

Ebbene, sì: Dove Cameron compie 30 anni e si appresta a sposarsi con il fidanzato Damiano David: insieme condividono molti aspetti, ma uno in particolare, ovvero la skincare routine. Lo ha confessato alla rivista Nylon, dove ha ricordato la prima volta in cui il frontman dei Maneksin le ha mostrato… i suoi prodotti per la cura della pelle. “Ho pensato: ‘Sono così innamorata di te'”. E ha aggiunto: “Una notte in cui non avevamo dormito molto, ha consigliato di immergere il viso in una ciotola di ghiaccio, il che è stato incredibile. Utilizziamo insieme anche una maschera in tessuto economica, il che è sempre divertente perché non si adatta al suo viso. E poi usiamo anche la maschera LED, ma è raro”.