Francesca Pascale su Paola Turci: “Sentimento non reciproco”. E pensa a un figlio

Francesca Pascale lo ha detto sin da subito: ha amato (tantissimo) Paola Turci, e continua a volerle bene tutt’oggi. Nelle varie interviste che ha rilasciato dopo l’annuncio della separazione, ha sempre fatto molta attenzione alle parole da usare. E così, tornando sulla rottura con la Turci, ha aggiunto un ulteriore dettaglio: “Quando il sentimento non è reciproco, bisogna accorgersene”.

Francesca Pascale parla della fine dell’amore con Paola Turci

Impossibile dimenticare il giorno delle loro nozze nel 2022: Francesca Pascale e Paola Turci si sono amate, hanno vissuto una storia intensa, vera, sincera. Poi, però, qualcosa si è rotto. In modo inevitabile. Spesso si è parlato di crisi, di gelosia, fino a quando Dagospia, in anticipo sui tempi, non ha parlato di separazione. In prima battuta smentita dalla Turci e, infine, confermata. Dopo un periodo iniziale di silenzio, la Pascale ha raccontato qualche dettaglio in più sulla fine di quell’amore che sembrava non dover finire mai.

Intervistata dal settimanale Gente, ha parlato del legame sentimentale che l’ha unita alla Turci, oltre al rapporto che ha avuto con Silvio Berlusconi. Pascale e Turci, che si sono conosciute nel 2020, si sono sposate in Toscana due anni dopo. Ma, dopo alti e bassi, alla fine hanno scelto di separarsi. “Le voglio bene. Ma quando il sentimento non è reciproco bisogna rendersene conto, sennò ti fai male“.

A proposito della rottura con la Turci, al Corriere aveva definito tutto come un “fallimento”. Ma a Gente non ha voluto attribuire colpe. “Preferisco parlare dei miei errori. Quando mi sono messa con Paola non potevo vedere più il Presidente e per me è stato un trauma”. Nella sua vita non c’è al momento il desiderio di avere un nuovo rapporto. “Non ne ho voglia, sono sempre stata in coppia da quando sono ragazza. Adesso sono nella fase della verità. Ho bisogno di capirmi”.

La nuova vita di Francesca Pascale dopo la rottura con Paola Turci

Quando si è impegnata ufficialmente con la Turci, si è “gettata” a capofitto in questa relazione, vivendo prima a Villa Maria e poi a Siena, in campagna. “Il matrimonio è stato bellissimo, poi bisogna arrendersi alle evidenze”. Ha raccontato, inoltre, di andare molto più d’accordo con le donne. “Ho più empatia. Gli uomini o ti fanno la paternale o vogliono educarti”.

Ora ha espresso la volontà di “capirsi”, di andare in analisi sul lettino, di conoscersi meglio. Ma c’è un nuovo progetto nei suoi piani, che prima non c’era, ovvero un figlio. “Ogni tanto ci penso. Magari da sola, magari in coppia, (…) mi piacerebbe fare delle scelte senza avere il mio Stato contro”.

Oltre alla Turci, ha parlato di un altro dei rapporti importanti della sua vita, ovvero quello con Silvio Berlusconi, con cui ha condiviso anni di vita. “Ero gelosissima. Lui era tremendo. Un giorno tornai a casa prima del tempo e non lo trovai solo, mi disse ‘è colpa tua, sei rientrata prima’”. Ora, però, c’è solo la volontà di andare avanti, di voltare pagina. Di vivere la vita, semplicemente, e capirsi.