Chiara Iezzi sul periodo lontano da Paola: “Condiviso gioie e dolori”

Fonte: IPA Chiara Iezzi

Tra le reunion artistiche più attese e apprezzate dell’ultimo periodo, svetta sicuramente quella di Paola & Chiara. Il duo di sorelle che, a fine degli anni ’90, era letteralmente esploso in termini di popolarità, per poi decidere di dividersi e lavorare a progetti diversi, è tornato insieme, regalando ai fan tanta nuova musica e un libro inedito.

Un riavvicinamento che ha reso felici moltissimi amanti della loro discografia e le stesse sorelle Iezzi, come ha raccontato Chiara nella sua intervista con Monica Setta a Storie di Donne al Bivio.

Chiara Iezzi racconta il periodo lontano dalla sorella Paola

Un ritorno atteso e desiderato, che ha decisamente soddisfatto le aspettative. Da quando sono tornate a cantare insieme, Paola e Chiara Iezzi hanno ritrovato l’affetto del loro pubblico e quella voglia di pubblicare brani capaci di diventare hit fin dal primo ascolto.

Dopo Furore, il brano con cui si sono presentate a Sanremo 2023, e Festa Totale, le due hanno pubblicato Sisters, il libro che racchiude la loro storia. Tutti progetti nati dopo una pausa che, nel bene o nel male, ha contribuito a renderle più forti.

Durante la puntata di Storie di Donne al Bivio, Chiara ha voluto raccontare meglio i motivi per cui lei e Paola hanno deciso di prendere strade diverse: “Io e mia sorella abbiamo sempre condiviso gioie e dolori, ma siamo anche persone con due identità differenti. Ci siamo concesse questa pausa per poterci riprendere anche il senso del nostro valore personale che forse negli anni si era perso in favore del duo. In due ci sono equilibri diversi. Questo ha condizionato in modo positivo molti anni di vita. Poi però, come è normale che sia, il successo a volte va e a volte viene: nel momento in cui ci siamo sentite in crisi, come ad esempio quando ci mancava il contratto discografico, è cambiato.”

Una scelta che, con il tempo, ha fatto riflettere entrambe e le ha aiutate a capire che il lavoro fatto insieme poteva ripartire, portando alla luce qualcosa di nuovo: “Per me era sempre esistito solo il duo, poi mi sono resa conto che sia io che Paola potevamo esprimere emozioni diverse. Ci siamo dedicate a riscoprire cose di noi. Poi, dopo anni, Sanremo ci ha riunite. Eravamo terrorizzate a tornare insieme per il timore che fosse percepita solo come un’operazione nostalgia. In realtà abbiamo portato la nostra contemporaneità ed è stato un successo più grande di quello che aspettavamo.”

Chiara Iezzi e la carriera senza Paola

Il tempo speso lontano da Paola non ha però fermato la carriera di Chiara, che nel corso di quegli anni ha imparato a conoscersi meglio e a mettersi alla prova nel campo della recitazione: “La pausa ci ha permesso di trovare i nostri contorni personali e di riuscire a sviluppare anche altri modi per poterci esprimere. Sia lei che io abbiamo fatto varie cose. Per me, ad esempio, è stato importante il percorso attoriale.”

Fonte: IPA

Un percorso di grande importanza per Chiara, che però oggi è felice di aver ritrovato la sorella e di aver raggiunto una nuova consapevolezza: “Gli anni in cui ci siamo separate mi sono dedicata alla recitazione, era un ambito che mi ha sempre affascinato. Porte che si aprono e che si chiudono, questa è la vita. Le cose accadono anche per metterti alla prova e così capisci chi sei.”