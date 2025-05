Fonte: IPA Fabio Rovazzi, Paola Iezzi e Dani Faiv hanno lanciato Red Flag, nuova canzone

Fabio Rovazzi l’ha rifatto, ha lanciato un brano che, prima ancora del testo, fa parlare di sé per il suo video. La sua Red Flag esce tra l’altro proprio il 9 maggio, giornata nazionale di Liberato ormai (che infatti ha fatto uscire Viennarì). Al suo fianco Paola Iezzi e Dani Faiv.

Red Flag, significato

Sono trascorsi due anni da La discoteca italiana e un anno da Maranza. Fabio Rovazzi fa ritorno con Red Flag, pronto a infiammare l’estate 2025 italiana. Il suo tormentone vede la collaborazione di Paola Iezzi, ormai di ritorno ufficialmente sulla cresta dell’onda, e Dani Faiv, nome importante della scena urban.

Ha scelto questi due nomi con grande attenzione, seguendo un chiaro schema. La sua idea è sempre quella di concretizzare dei featuring con artisti portati fuori dalla loro comfort zone. È accaduto con Gianni Morandi, ad esempio, che ha dato il via a tutto. È questo che garantisce “L’effetto wow”, ha spiegato.

Un brano nato per due scopi: discoteca (in versione originale e remixata) e social. Il testo infatti si presta benissimo a essere sfruttato per numerosi tipi di storie e reel. Da Instagram a Tiktok, il successo è assicurato.

Non mancheranno inoltre post che tenteranno di sviscerare le frasi pronunciate, indicando Red Flag come un insieme di luoghi comuni, che danneggiano e generano odio. La verità è che si tratta di un brano scontato e facile da ricordare, che non ha alcuna ambizione in campo sociale.

Si mettono insieme un po’ di situazioni tipo, riproposte da tantissimi reel di content creator più o meno famosi. Lei o lui non risponde ai messaggi o alle chiamate, eppure lo smartphone sembra essere incollato alla sua mano. E così via.

Il video di Red Flag con Paola Iezzi

Red Flag, testo

“No bro, stasera non posso

È incazzata nera

Le ho promesso la serata coccole

Filmettino, tisanina, bricolage”

Nella notte dove cadono le stelle

Ho deciso, mi fidanzo ufficialmente

Ma rimpiango le giornate a fare niente

Quando mi dici: “Amore, non mi fai mai mai foto belle”

Tu dove sei?

Sempre in ritardo, per te farei

La maschera al mango, faccio le sei

Coi bro su Discord, io rivorrei

Le mie coperte, ma dormo sul parquet

Io mi innamoro ma

Solo di casi umani

Ma poi ci resto male

Se non mi chiami

La nostra relazione

Sembra un true crime

Ma poi se te ne vai

Ti prego rimani

È una red flag

Ha solo amici maschi?

È una red flag

Si messaggia col suo ex?

È una red flag

In casa ha venti gatti?

È una red flag

È una red flag

È una red flag

Non risponde ai messaggi dopo un’ora (Yeah)

Ma col cellulare è una cosa sola (Eh)

É un inizio, però partiamo male

Non è un buon segno se mi chiede il segno zodiacale (Eh eh, yeah)

È una red flag, si parla da mezz’ora solamente dell’ex

Dice che era pazzo, io ci credo perché

Un motivo c’era se lui stava con te

Odia il gossip e parla dei famosi

Segue il trash, solo trash, come tutti quei curiosi

Se c’è un film è Caressa, perché è sempre a commentare

Prima cerchi me e poi scompari

É un inizio, però partiamo male

Non è un buon segno se mi chiede il segno zodiacale (Eh eh, yeah)

È una red flag, si parla da mezz’ora solamente dell’ex

Dice che era pazzo, io ci credo perché

Un motivo c’era se lui stava con te

Odia il gossip e parla dei famosi

Segue il trash, solo trash, come tutti quei curiosi

Se c’è un film è Caressa, perché è sempre a commentare

Prima cerchi me e poi scompari

Io mi innamoro ma

Solo di casi umani

Ma poi ci resto male

Se non mi chiami

La nostra relazione

Sembra un true crime

Ma poi se te ne vai

Ti prego rimani

Io mi innamoro ma

Solo di casi umani

Ma poi ci resto male

Se non mi chiami

La nostra relazione

Sembra un true crime

Ma poi se te ne vai

Ti prego rimani

È una red flag

Io mi innamoro ma

Solo di casi umani

Ma poi ci resto male

Se non mi chiami

La nostra relazione

Sembra un true crime

Ma poi se te ne vai

Ti prego rimani

Io mi innamoro ma

Solo di casi umani

Ma poi ci resto male

Se non mi chiami

La nostra relazione

Sembra un true crime

Ma poi se te ne vai

Ti prego rimani

È una red flag