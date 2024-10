Paola Perego torna a parlare del cancro: “Nella mia vita è stato uno spartiacque”

Fonte: Getty Images Paola Perego

Paola Perego è tornata a parlare del cancro che l’ha colpita lo scorso inverno, e che ha scoperto grazie ad un controllo di routine. La popolare conduttrice si è lasciata andare, in una recente intervista, ad una confessione a cuore aperto sulla malattia, anticipando anche la sua partecipazione all’evento benefico Tennis & Friends, che si terrà nella capitale dall’11 al 13 ottobre.

Paola Perego parla del cancro che l’ha colpita

Paola Perego ha combattuto e vinto la sua battaglia contro un tumore molto aggressivo all’inizio dell’anno. Un’esperienza che l’ha segnata profondamente, e che è riuscita a gestire nel miglior modo possibile grazie ad un controllo di routine. La scoperta era arrivata infatti grazie ad una risonanza magnetica, che aveva rivelato la presenza di un carcinoma maligno al rene: “La prima reazione è stata di rifiuto totale. Non ci ho creduto. Sembra sempre che il cancro possa accadere solo agli altri, mai a noi. Quando qualcuno mi chiedeva ‘Come stai?’, io rispondevo ‘Ho un cancro’. Avevo bisogno di condividerlo”, ha rivelato la conduttrice in una recente intervista a Il Messaggero.

Fonte: IPA

Per metabolizzare la notizia, spiega Paola, è stato comunque necessario del tempo: “La paura vera è arrivata dopo l’intervento, al momento di programmare il primo controllo. La notte prima non ho dormito. Per una settimana dopo, ho avuto bisogno della morfina. Per tornare alla normalità c’è voluto un mese”. Per fortuna, in un momento così delicato, ha potuto contare sulla vicinanza della famiglia: “Lucio, mio marito, è stato sempre al mio fianco. Ha capito che avevo bisogno di parlare dell’accaduto”.

Paola Perego e l’importanza della prevenzione

Il ritorno alla normalità non è stato semplice per Paola Perego, che ha tuttavia deciso di sfruttare la sua posizione di personaggio pubblico per fare luce su un tema di cui si parla troppo poco: “Alcuni hanno paura di farlo, io lo faccio serenamente e non cerco scorciatoie. Dico: “Ho avuto il cancro”. Questa, però, è una parola che sembra quasi un tabù. È come se le cose non si potessero chiamare con il loro nome”.

Il tumore è indubbiamente un nemico silenzioso e potenzialmente letale che può radicalmente modificare la vita di chi ne è colpito: “Il cancro è una sorta di spartiacque, ti fa vedere le cose in modo diverso: è come se prendessi coscienza della vulnerabilità, della fragilità della vita. Oggi ho voglia di viaggiare, di fare cose, di prendermi tempo per me”, rivela ancora la presentatrice di Citofonare Rai Due.

Consapevole della sua fortuna, infine, la Perego ha voluto sottolineare quanto siano importanti nella lotta alla malattia i controlli preventivi: “Sono fondamentali. Molti li farebbero, ma non ne hanno la possibilità perché la sanità pubblica ha tempi lunghissimi, magari ti danno l’esame dopo un anno e mezzo. Se fosse successo a me, sarei stata ‘fregata’, diciamo. Io ho fatto i controlli, pagando, perché potevo permettermelo. La prevenzione, però, dovrebbe essere gratuita per tutti”.

Per questo motivo, Paola sarà tra i vip che prenderanno parte a “Tennis & Friends”, il format che unisce al Villaggio della Salute di Roma lo sport e la prevenzione tumorale. Nel corso dell’evento benefico, in scena dall’11 al 13 ottobre, diversi testimonial vip si sfideranno sul campo da tennis, mentre oltre 500 professionisti della salute offriranno visite gratuite in 54 aree specialistiche.