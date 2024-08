Paola Perego: “Ho avuto un cancro maligno al rene”. L’anno difficile insieme a Lucio Presta

Fonte: IPA Lucio Presta e Paola Perego

“Hanno scoperto il tumore in tempo, oggi mi sono ripresa”. Sono queste le parole di Paola Perego tanto attese dopo che a gennaio di quest’anno aveva annunciato con un post su Instagram di essere stata operata. Una nefrectomia parziale, questo il termine tecnico ad indicare un presenza tumorale nei reni. Un annuncio che ha colpito i fan come un fulmine a ciel sereno e che dagli studi di Citofonare Rai2 l’ha portata in sala operatoria, con la sicurezza che dalla diagnosi la sua vita non sarebbe più stata come prima. Ora la conduttrice parla apertamente dell’anno appena passato e ne racconta le difficoltà.

Paola Perego e il tumore maligno ai reni

Un anno difficile. Un anno che ha cambiato la vita di Paola Perego, ma dal quale la conduttrice esce più forte, in salute e con una certezza: quella dell’importanza della prevenzione. “Non è stato un anno semplice”, ha confessato Perego in un’intervista. “Ho avuto un cancro maligno al rene, ne parlo senza problemi. È stato scoperto in tempo e ho deciso di raccontarlo: è importante ricordare di fare prevenzione, e garantirla gratuitamente a tutti”.

Proprio per questo motivo non ha nascosto la propria condizione, parlando sin da subito del tumore con i propri fan e coinvolgendoli nella propria difficoltà, ma anche nella propria guarigione. Un segnale incoraggiante, di speranza, per tutti coloro che sottovalutano il valore della prevenzione. “Mi sono ripresa, non ho dovuto fare terapie e sono sotto controllo”, ha infine concluso riguardo le sue condizioni di oggi.

Ora Paola Perego è pronta a tornare nelle case di tutti gli italiani (insieme a Simona Ventura) con il programma Citofonare Rai2, in partenza a settembre. Spesso durante l’anno il suo nome è apparso a fianco a quello dell’iconico programma Mediaset La Talpa, che stava cercando una conduttrice all’altezza. A tal proposito, Perego ha detto: “La Talpa è sempre nel mio cuore, ma essendo io un personaggio Rai era scontato che prendessero qualcun altro. La guarderò come spettatrice”. Il programma tornerà in onda su Canale 5 in una versione rinnovata dopo anni di assenza dal palinsesto sotto la conduzione di Diletta Leotta.

La malattia e l’incidente del marito Lucio Presta

Un anno difficile anche per il marito, Lucio Presta, che è stato vittima di un incidente in trattore a inizio estate. Il manager dei Vip sarebbe stato infatti schiacciato dal suo stesso mezzo, rischiando moltissimo. “450 chili di trattore addosso: si è fratturato le costole, ha una spalla messa malaccio, ma per fortuna niente di più perché nell’incidente è riuscito a mettersi su un fianco proteggendo gli organi vitali dall’impatto con il mezzo agricolo”, così si è letto dopo l’incidente.

Lucio Presta sarebbe poi stato ricoverato in ospedale dove avrebbe subito un intervento chirurgico con il quale sarebbero state sistemate alcune delle lesioni riportate. Le cose sarebbero potute andare molto peggio e il manager dei Vip è stato “fortunato”, ma se la caverà con una lunga convalescenza.

A conferma dell’anno complicato appena passato, Paola Perego e il marito Lucio Presta non hanno presenziato al matrimonio degli amici Simona Ventura e Giovanni Terzi, celebrato il 6 luglio. La conduttrice di Citofonare Rai2, che fa coppia fissa da ormai due anni con la Tigre di Chivasso, avrebbe dovuto essere la testimone di nozze della sposa, che per anni ha atteso questo momento. Niente da fare, per lei, che invece avrebbe deciso di stare vicina al marito in un momento così difficile per la sua salute fisica.