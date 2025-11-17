Cucina Botanica diventa mamma, l’annuncio (dolcissimo) di Carlotta Perego

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Cucina Botanica diventa mamma: l'annuncio di Carlotta Perego

Nella cucina luminosa di Cucina Botanica, mentre il vapore sale lento e le idee prendono forma tra una ciotola e l’altra, Carlotta Perego ha svelato la sua notizia più speciale: diventerà mamma.

l’influencer ha annunciato di aspettare un bambino con un video dolcissimo che ha subito acceso l’entusiasmo e l’affetto dei fan che la seguono da sempre. Un momento che segna l’inizio di un capitolo diverso, in cui il ritmo delle giornate cambia e ogni gesto ha un sapore nuovo.

Cucina Botanica, l’annuncio della gravidanza

Carlotta Perego, volto e mani di Cucina Botanica, si prepara per un percorso nuovo e profondamente emozionante: diventare mamma. L’influencer ha annunciato la gravidanza con un video realizzato insieme al marito Simone Secchi, scegliendo di affidare la notizia al linguaggio che più le appartiene: quello della cucina.

“In questi anni abbiamo cucinato davvero di tutto. Dolci, salati, lievitati, vellutate, torte, biscotti. Abbiamo sperimentato, sbagliato, imparato, condiviso tutto durante questo percorso. Abbiamo scoperto che in cucina, come nella vita, il processo dà tanta soddisfazione quanto il risultato”.

Da qui la coppia ripercorre i loro anni insieme ai fornelli e li accompagna verso qualcosa di completamente diverso, lontano dalle dosi certe e dai timer impostati.

“Ma adesso abbiamo deciso di fare qualcosa di completamente nuovo. Di lanciarci in una ricetta che non si trova nei libri, che non ha dosi o istruzioni precise, ma che si impara passo dopo passo. Ci vorrà tempo, perché è una preparazione lenta che richiederà molta pazienza. E pur seguendo tutto la lettera, qualcosa di imprevedibile ci sarà sempre” raccontano prima di sollevare una cloche che svela due minuscoli calzini da neonato.

“E anche questa volta non vediamo l’ora di scoprire il risultato, godendoci il processo nel frattempo. Ah, e come in tutte le ricette migliori, l’ingrediente segreto è l’amore”.

La storia d’amore tra Carlotta Perego e Simone Secchi

La storia di Carlotta Perego e Simone Secchi è fatta di tempi condivisi, scelte comuni e quella complicità tranquilla che nasce quando due persone iniziano a costruire una quotidianità insieme. Prima dietro le quinte dei video, poi nella vita di tutti i giorni, hanno trovato un equilibrio naturale: lui spesso accanto a lei nei progetti, lei con l’energia creativa che ha dato forma a Cucina Botanica, entrambi legati da un’idea di vita semplice, gentile e vicina alla natura.

Nel luglio 2024 hanno pronunciato il loro “sì” in un matrimonio che è stato a tutti gli effetti un botanical wedding: una cerimonia immersa nel verde, nella provincia di Lecco, con un menu completamente vegano e dettagli curati per riflettere la loro visione eco-chic.

In quel giorno speciale sono emersi tutti gli elementi che oggi ritroviamo anche nella loro nuova avventura di attesa: la cura del dettaglio, la scelta del naturale, la bellezza delle cose semplici e condivise.

Così, la logica delle ricette, fatta di ingredienti, tempi, attenzioni, ha trovato un suo prolungamento nella storia di una coppia che ha scelto di voler continuare a sperimentare insieme. E adesso, con un progetto ancora più grande, stanno preparando la loro opera più significativa: la famiglia.

