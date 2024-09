La morte di Paola Marella ha colpito duramente l’Italia tutta. Una scomparsa improvvisa e tremendamente sofferta per il pubblico, sorpreso dalla notizia, e ancor di più per tutte le persone che le volevano bene e l’amavano nel mondo reale. I suoi affetti più cari, al netto di informazioni sul suo stato di salute, sono stati travolti dalla rapidità dello sviluppo degli eventi. Al suo fianco sempre l’amatissimo marito Nico e l’unico figlio della coppia, Nicola. Proviamo a spostare l’obiettivo su di loro, spiegando chi sono le persone più importanti della vita dell’architetta più amata d’Italia.

Paola Marella e il marito Nico: la storia d’amore

Il 21 settembre è morta Paola Marella. Aveva soltanto 61 anni e nella sua vita è stata in grado di collezionare enormi successi. I suoi trionfi principali, però, riguardano la sua vita privata. Era felice e amata, al fianco del marito Nico da lungo tempo.

I due si sono conosciuti a Milano e hanno deciso di sposarsi nell’ormai lontano 1995. Una vita vissuta mano nella mano, condividendo tutto e supportandosi. Una relazione vera, pronta a sfidare le prove del tempo.

Di Nico non si conosce l’impiego ma sappiamo che è originario di Torino. Adorava non soltanto sua moglie Paola ma, come lei, anche il mondo dell’arredamento, l’arte in genere e i viaggi. Interessi comuni che hanno rappresentato le fondamenta solide del loro amore duraturo.

Paola Marella è sempre stata molto riservata. La sua vita privata doveva restare tale, al netto della sua grande esposizione mediatica. Non è un caso che soltanto familiari e amici stretti fossero a conoscenza della sua malattia. Non era qualcosa da sbandierare per creare sensazionalismo o pietismo. Quando in passato ha parlato dei suoi problemi, lo ha sempre fatto in funzione di un importante messaggio da far passare: la crucialità della prevenzione.

Si ricorda ancora un post in cui, parlando dell’amore per la città di Milano, Paola Marella sottolineava: “A Milano ho incontrato mio marito Nico, che mi sopporta amorevolmente da innumerevoli anni, e ha emesso il suo primo vagito nostro figlio Nicola”. Ogni occasione era buona per sottolineare quanto fosse felice d’avere questi due pezzi del suo cuore nel mondo. Costretti a trascorrere giorni distanti a causa del lavoro, i due erano sempre pronti a ritagliarsi momenti preziosi durante i fine settimana. Un esempio di legame vero, di rispetto profondo e di amore eterno: “Auguri a mio marito che sì, a volte mi fa incavolare da morire, ma è anche l’unico che sa farmi ridere nei momenti difficili!”.

Chi è Nicola, il figlio di Paola Marella

L’altro grande amore di Paola Marella è stato il figlio Nicola, nato proprio in quel 1995, anno del matrimonio con il marito Nico. Una fonte di orgoglio e gioia senza fine. Il sentimento che la legava al suo unico “bambino” le ha permesso anche di superare la sua naturale riservatezza. Ha infatti spesso comunicato al mondo tutto il suo amore e, al tempo stesso, la profonda stima per la persona diventata.

Uno degli ultimi post dedicati al suo Nicola è di alcune settimane fa, in occasione del suo 29esimo compleanno: “Diventare genitori ci ha fatto scoprire un amore che non conoscevamo, un amore incondizionato e totale. E tu, Nicola, sei molto più di ciò che avremmo mai potuto desiderare. (…) Hai sempre affrontato ogni difficoltà, con intelligenza hai trovato soluzioni là dove altri avrebbero visto solo problemi e con la tua inconfondibile ironia hai saputo strappare un sorriso anche nei momenti più bui. (…) Noi siamo al tuo fianco con tutto il nostro amore. Buon compleanno Nicola, ti vogliamo un bene infinito e ricorda… il meglio deve ancora venire!”.