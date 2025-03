Fonte: IPA Serena Bortone

Continua a tirare il vento del cambiamento a Mediaset. Pier Silvio Berlusconi non smette di apportare significativi cambiamenti alle sue reti e ora avrebbe puntato Serena Bortone, da tempo giornalista e conduttrice Rai. Pare che l’ex volto di Oggi è un altro giorno sia in lizza per sostituire Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque ma si starebbe valutando anche la possibilità di un rimpiazzo a Mattino Cinque, al posto di Federica Panicucci.

Serena Bortone a Canale 5 per sostituire Myrta Merlino o Federica Panicucci?

Non è la prima volta che si parla di Serena Bortone come nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque. L’ipotesi era già circolata un anno fa, dopo gli ascolti poco incoraggianti della prima conduzione di Myrta Merlino. Poi Pier Silvio Berlusconi ha deciso di dare fiducia alla giornalista napoletana riconfermandola alla guida del contenitore pomeridiano ma con risultati tutt’altro che positivi. Quotidianamente il programma viene battuto da La vita in diretta di Alberto Matano.

E come se non bastasse, l’atteggiamento della Merlino avrebbe creato alcuni malumori dietro le quinte. Myrta si è concessa varie assenze che non sono piaciute agli addetti ai lavori così come ai telespettatori, che non hanno di certo dimenticato lo stakanovismo di Barbara D’Urso, storica conduttrice di Pomeriggio Cinque.

“Le assenze di Myrta Merlino hanno creato molti malumori ai piani alti di Cologno Monzese. – ha scritto di recente Dagospia – Non sarà alla conduzione di Pomeriggio Cinque per due giorni a marzo (per ragioni personali) e dieci giorni ad aprile (precisamente dal 18 al 27) godendosi la Pasqua, la Pasquetta e il ponte del 25 aprile. A sostituire Merlino nel programma pomeridiano sarà il “supplente” Dario Maltese, giornalista del Tg5 e già conduttore di Morning News e Pomeriggio 5 News”.

Una sostituzione che non ha portato nulla di significativo e per questo il cambio di rotta appare più urgente che mai. Si starebbe dunque valutando la conduzione di Serena Bortone, come riporta anche l’esperta di gossip Deianira Marzano. La Bortone sarebbe sicuramente un volto da testare: a Oggi è un altro giorno, prima del ritorno di Caterina Balivo nella fascia oraria del primo pomeriggio di Rai1, ha fatto molto bene e potrebbe fare lo stesso anche a Canale 5.

Ma la Bortone potrebbe addirittura prendere in mano le redini di Mattino Cinque, condotto dal 2009 da Federica Panicucci. Per ora indiscrezioni da prendere con le pinze, anche se pare più plausibile il rimpiazzo al pomeriggio che al mattino. Pure perché lo stesso Pier Silvio qualche mese fa ha rivelato alla stampa la possibilità di un cambio (concordato) con Myrta: “La Merlino è un’ottima professionista, dovremo anche capire cosa voglia fare lei, se Pomeriggio Cinque o altro”, ha dichiarato.

Serena Bortone pronta a tornare in tv

Attualmente Serena Bortone è impegnata alla conduzione di 5 in condotta su Rai Radio 2, ma la voglia di riapparire sul piccolo schermo è tanta soprattutto dopo le polemiche che causarono lo scorso anno la chiusura di Che sarà, su Rai3, in seguito al caso Scurati. Un approdo a Mediaset sarebbe una nuova sfida, decisamente stimolante ed accattivante, un’occasione per fare bene e farsi conoscere ancora di più dal grande pubblico.