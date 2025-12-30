Gigi D’Alessio vittima di fake news: “Non ho subito furti”. Lo sfogo sui social

IPA Gigi D'Alessio

Per Gigi D’Alessio, il 29 dicembre è una data che non dimenticherà facilmente: un risveglio amaro per i fan e una mattinata surreale per uno degli artisti più amati d’Italia. Si è infatti diffusa sui social una notizia: si parlava di un furto nella sua casa, con tanto di bottino da capogiro – 80mila euro in contanti – e un dettaglio che ha subito colpito il pubblico, ovvero la perdita di una chitarra speciale, un regalo di Pino Daniele. Ma la verità è un’altra e l’allarme è rientrato in poche ore, grazie alla smentita del cantautore.

Gigi D’Alessio smentisce il furto: “Non è successo niente e stiamo tutti bene”

Ormai sappiamo bene che la macchina del gossip e delle fake news, purtroppo, è sempre pronta a entrare in azione: la notizia di una presunta irruzione nella casa di Gigi D’Alessio ha fatto il giro del web, diffondendosi a macchia d’olio sui social. Molti i fan che hanno espresso subito preoccupazione, inviando dei messaggi di solidarietà al diretto interessato. A svelare l’arcano, però, è stato lo stesso artista napoletano. Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, D’Alessio ha scelto la via della chiarezza, anche per rassicurare (e ringraziare) tutti con le sue parole: “Vi ringrazio della solidarietà che mi state dimostrando, ma fortunatamente non è successo niente: non ho subito nessun furto e stiamo tutti bene”. Un sospiro di sollievo per chi, nel corso della mattinata, si era sinceramente preoccupato per la sua famiglia.

Il cantautore non ha nascosto una punta di irritazione di fronte a tanta inventiva, lasciando intendere come queste bufale nascano spesso dalla noia o dalla leggerezza: “Probabilmente qualche buontempone si è svegliato stamattina e non avendo niente da fare ha pensato bene di inventarsi questa storia“. Il monito è forte e chiaro, dal momento in cui la velocità di diffusione delle notizie sui social crea spesso degli allarmismi inutili, se non dannosi in molti casi. Non è la prima volta, infatti, che si diffondono notizie false: pochi mesi fa è accaduto a Biagio Antonacci, e ancora ad Al Bano. Nella maggior parte dei casi sono gli artisti stessi a sentirsi quasi “costretti” a intervenire per dare una secca smentita, vista l’apprensione che inevitabilmente viene generata da alcune notizie.

Il chiarimento sulla chitarra di Pino Daniele

Un dettaglio, in effetti, ha reso la notizia ancora più toccante e credibile per i fan: quello legato alla chitarra di Pino Daniele portata via durante il presunto furto. Un particolare che ha evocato subito il profondo legame artistico e personale tra i due giganti della musica napoletana. Anche su questo punto, Gigi D’Alessio ha voluto fare luce, smentendo categoricamente l’episodio e il dono stesso: “Tra l’altro tra me e Pino Daniele ci sono stati tanti regali, ma mai una chitarra“. Pino Daniele e Gigi D’Alessio sono stati inizialmente “rivali”, ma il distacco non è durato per sempre: tra i due è nata in seguito una grande amicizia, coltivata sul palco e fuori dalle sale di incisione.

