“Biagio Antonacci al pronto soccorso per rischio soffocamento”, la smentita

Biagio Antonacci smentisce categoricamente la fake news riguardo al suo ricovero in ospedale: "Come vedete, sto molto bene"

IPA Biagio Antonacci

Anche Biagio Antonacci, al pari di tanti altri artisti, si è ritrovato nella posizione di dover smentire una fake news. “Biagio Antonacci al pronto soccorso per rischio soffocamento”, un titolo che ha allarmato i tanti fan del cantante e che, in poche ore, è diventato virale. Ma a smentire l’accaduto è stato Antonacci stesso su Instagram, bollando la notizia come falsa.

Biagio Antonacci smentisce la notizia del suo ricovero

È stato lo stesso Biagio Antonacci a smentire la notizia del suo ricovero urgente in ospedale per rischio soffocamento. “Come vedete, sto molto bene. Le fake news? Tossiche per l’anima e fastidiose per tutti in un tempo dove la verità è determinante per tutto e tutti”. Una vicenda surreale: la fake news si è diffusa in modo capillare sul web. E molti fan hanno subito tirato un sospiro di sollievo. Lo stesso figlio di Antonacci, Giovanni, in modo ironico, ha commentato: “Mi ero preoccupato”.

Altri fan di lunga data di Antonacci, invece, hanno fatto notare subito un dettaglio: “Ancora gira ‘sta notizia della spina di pesce andata di traverso?”. Si deve tornare indietro di un bel po’ di tempo, precisamente al 2012, quando è stato costretto effettivamente a ricorrere alle cure dei medici dopo una cena di pesce a Bari. Antonacci aveva raccontato l’aneddoto a RadioNorba: “Sono dovuto andare in ospedale dove ho trovato un team fantastico che ha tolto questa spina magica. Ho ricevuto messaggi da tutta Italia, ringrazio i miei fan”. E anche altri fan non hanno potuto fare a meno di riprendere l’errore: “Io ho pensato avessero ripreso l’accaduto di Bari di tanti anni fa”.

I vip vittime di fake news

Biagio Antonacci non è il primo personaggio famoso a finire nel mirino delle “bufale” online. Nel corso degli anni, tantissimi vip hanno dovuto smentire notizie false, allarmanti o persino completamente inventate (o riprese vecchie di più di un decennio, come in questo caso). Spesso basta un titolo sensazionalistico, rilanciato senza verifiche, per creare confusione tra i fan di un artista. E proprio come è successo ad altri colleghi prima di lui, Antonacci ha scelto di replicare con ironia e trasparenza, riportando la verità.

Un caso fra tutti è quello di Al Bano, che più volte ha dovuto rispondere alle notizie infondate sulla sua salute. L’ultima? Che sarebbe costretto su una sedia a rotelle, senza dimenticare quella della presunta operazione del trapianto di fegato, smentita immediatamente dall’artista di Cellino San Marco. Una fake news diventata virale, e che lui stesso ha zittito pubblicando un video in cui fa flessioni, più in forma che mai. “Ho visto da qualche parte che dicono che sto bloccato, che sto sulla sedia a rotelle, ma quante balle?”, ha detto, visibilmente infastidito. “Grazie a Dio, la mia salute è perfetta. Certo, non ho più vent’anni, ne ho quattro volte venti, ma mi preparo per un bonus di due. Lunga vita, grande salute e un bel carico di felicità a tutti voi”. Un tema, quello delle fake news, su cui andrebbero sensibilizzati sempre di più gli organi di stampa e il pubblico stesso.