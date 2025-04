“Al Bano sulla sedia a rotelle”, il video che smentisce l’ennesima fake news

Fonte: IPA Al Bano

Al Bano smentisce l’ennesima fake news: da tempo l’artista di Cellino San Marco si è ritrovato nella situazione di dover intervenire per smentire in prima persona alcune notizie false legate alla sua salute (come quella per cui avrebbe dovuto subire un trapianto di fegato). Questa volta, però, è circolata una fake news sul web che ha subito allertato i tanti fan dell’artista: Al Bano sulla sedia a rotelle? No, e su Instagram ha condiviso un video in cui esegue delle flessioni sul pavimento.

Al Bano smentisce la fake news sulla sedia a rotelle

Un video su Instagram per smentire l’ennesima fake news: così Al Bano ha scelto di replicare alle notizie che circolavano sul web che lo volevano sulla sedia a rotelle. L’artista ha smentito tutte le voci dimostrandosi, anzi, in gran forma: “Ho visto da qualche parte che dicono che sto bloccato, che sto sulla sedia a rotelle, ma quante balle?”, i toni sono piuttosto alterati, considerando che non poco tempo fa è stato protagonista di un’altra fake news.

E ha aggiunto: “Tutto perché, dicono, che io devo proporre un prodotto che mi fa sentir bene, che mi rialza in piedi. Ma io mi rialzo da solo senza bisogno di altri prodotti. Grazie a Dio sono in ottima salute, alla faccia di coloro che vendono balle, bugie, menzogne, sicuri che stanno facendo solo e maledettamente quel mestiere, i menzogneri. (…) Grazie a Dio, la mia salute è perfetta. Certo, non ho più vent’anni, ne ho quattro volte venti, ma mi preparo per un bonus di due. Lunga vita, grande salute e un bel carico di felicità a tutti voi”.

La fake news sul trapianto

I vip – purtroppo – lo sanno bene: non è così insolito trovarsi protagonisti di fake news, anche piuttosto gravi, come quella di non pochi mesi fa che parlava di Al Bano in condizioni piuttosto gravi, in procinto di sottoporsi a un trapianto di fegato. L’artista era corso ai ripari facendo intervenire i legali con una rettifica, smentendo assolutamente quanto riportato anche dagli organi di stampa.

Al Bano aveva definito “diffusori del male e terroristi delle notizie” chi aveva lanciato l’indiscrezione: inizialmente la smentita sulle sue condizioni di salute era arrivata da Loredana Lecciso e da Roberto Alessi. L’artista è in ottima salute, come dimostra anche il video condiviso sui social. Al di là del forte spavento, all’epoca la notizia aveva comportato l’annullamento di alcuni impegni lavorativi: poiché era stata rilanciata dalla stampa, gli organizzatori avevano reputato l’artista non in grado di mantenere gli impegni.

A breve, inoltre, sarà protagonista di un evento musicale a Madrid insieme all’ex moglie Romina Power. Un momento che i fan spagnoli attendono con grande curiosità. L’artista di recente è stato impegnato anche nella presentazione della sua nuova autobiografia Il Sole Dentro. Oltre alla data di Madrid, sono previsti altri appuntamenti come in Austria e all’Anfiteatro do Parque de Santa Margarida di A Coruña: una serata speciale sotto le stelle in compagnia di quella che rimarrà una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo e della musica.