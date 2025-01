La smentita sulle condizioni precarie di Al Bano, la nota dell'avvocato e le parole di Loredana Lecciso: "Non c'è alcuna operazione in vista"

Fonte: IPA Al Bano

Nelle scorse ore un aggiornamento sulla salute di Al Bano ha destato grande preoccupazione: “Necessario un trapianto di fegato”. L’artista non ha inizialmente commentato l’indiscrezione, ma la presunta gravità delle sue condizioni è stata smentita da Loredana Lecciso e da Roberto Alessi, e infine con una nota del suo avvocato. Al Bano gode di ottima salute e non c’è alcuna operazione in vista: ancora una volta l’artista è stato costretto a smentire indiscrezioni sulla sua salute.

Come sta Al Bano: la smentita sulle gravi condizioni

Non poco tempo fa Al Bano è stato operato alle corde vocali: dopo settimane, nella giornata di ieri è stata condivisa un’indiscrezione di Dillinger News sulle condizioni dell’artista di Cellino San Marco. “Fonti vicine al cantante sosterrebbero che sarà necessario intervenire con un trapianto di fegato”. Dopo poche ore, soprattutto per la diffusione capillare della notizia e la grande preoccupazione di stampa e fan, Loredana Lecciso e Roberto Alessi hanno smentito la notizia.

Loredana Lecciso ha replicato a IlGiornale: “Grazie a Dio Al Bano gode di ottima salute“. Anche Alessi, direttore di Novella2000, ha condiviso un video su Instagram in cui ha puntualizzato che il cantante sta bene. “In queste ore si è sparsa questa voce in cui si dice che Al Bano starebbe molto male e deve essere operato al fegato. Non è vero, sono molto contento di dirlo, Al Bano sta bene”.

La nota di Al Bano

Al Bano ha smentito successivamente le presunte condizioni precarie all’Ansa con una nota del suo avvocato, Cristiano Magaletti. “La notizia che il signor Carrisi sarebbe affetto da gravi problemi di salute, paventando l’ipotesi di un’imminente operazione di trapianto del fegato, è destituita di qualsivoglia veridicità ed autenticità, non essendo il signor Carrisi affetto da qualsivoglia patologia di tale gravità”. Naturalmente, la diffusione della notizia è stata accolta come una violazione della reputazione personale e professionale di Al Bano, “con l’aggravante della diffusione a mezzo stampa”.

L’annullamento di eventi già programmati

Una situazione affatto facile per Al Bano, considerando che la diffusione non solo ha causato grande spavento, tanto che sono intervenute diverse persone per smentire, ma ha comportato l’annullamento di alcuni impegni. “La diffusione della notizia falsamente riportata ha chiaramente comportato l’annullamento di eventi già programmati in quanto i soggetti organizzatori (apprendendo la circostanza non vera dei problemi di salute) hanno eccepito che il signor Carrisi non sarà in grado di partecipare a tali manifestazioni. (…) La divulgazione costituisce anche un gravissimo danno derivante da perdita di chance lavorative”.

Non è purtroppo la prima volta che Al Bano si ritrova a dover smentire notizie legate alla sua salute. A giugno 2024, l’artista di Cellino San Marco è intervenuto in merito a una fake news che parlava di malore e ricovero. “Hanno messo in giro la notizia che stavo per morire e io non ne sapevo nulla”, aveva commentato all’Adnkronos. Aveva rassicurato i suoi fan e non aveva nascosto una certa irritazione, come è normale che sia. “Prigioniero di una fake news”, così si era definito. Al Bano sta bene, quindi, e non necessita di alcun intervento.