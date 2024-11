Al Bano operato a Roma per problemi alla voce: come sta

Fonte: IPA Al Bano

Piccoli problemi di salute per Al Bano Carrisi. Il popolare cantante ha subito un’operazione a causa di alcuni problemi alla voce, ma ha immediatamente tranquilizzato i fan sulle sue condizioni di salute: “Sto già benissimo, e sono più che pronto per Sanremo”, ha fatto sapere dopo l’intervento.

Al Bano operato per un problema alla voce: come sta

Ad 81 anni, Al Bano non sembra avere nulla da invidiare in termini di tenacia e vitalità ai suoi colleghi più giovani. Eppure, anche il celebre cantante a volte si trova a fare i conti con piccoli problemi di salute: nella giornata di oggi, infatti, Carrisi è stato operato a Roma, presso La Casa di Cura Villa del Rosario, per una raucedine che gli causava un abbassamento di voce. L’intervento ha avuto esito positivo, come ha ribadito l’artista all‘Adnkronos: “Sto già benissimo: io sono un selvaggio. Ho sofferto per un problema di sinusite che mi dava fastidio alle corde vocali e che mi causava raucedine, ma grazie al professor Businco che ha inventato questa nuova tecnica di operazione, per niente invasiva come quelle del passato, mi sono ripreso subito. Domani esco dalla clinica”.

A fornire ulteriori dettagli sull’operazione, è stato proprio il medico del cantante, il professor Lino Di Rienzo Businco: “Ho effettuato un tipo di intervento sulle alte vie respiratorie, della durata di una ventina di minuti, ad alta tecnologia di chirurgia endoscopica mini invasiva, che permette di ripristinare la funzionalità di tutto il tratto respiratorio senza il rischio di danneggiare le corde vocali, come poteva invece avvenire un tempo”. Un’operazione che, ha spiegato ancora il dottore, “migliora la respirazione e questo impatta anche sulla qualità della vita e aumenta le performance vocali, la durata e la tenuta nel tempo”.

Anche la moglie Loredana Lecciso si è detta molto sollevata per l’esito dell’operazione: “Purtroppo sono a Milano. Non sono potuta andare con lui perché ho fatto un piccolo intervento alla pelle e sono ancora in convalescenza. Ma ho tranquillizzato i miei figli e gli ho detto: andrà tutto bene, vostro padre è Highlander!” ha spiegato la showgirl.

Al Bano, l’appello a Carlo Conti: “Sono pronto per Sanremo”

Risolti i problemi alla voce, Al Bano si è detto quindi ancor più sicuro di voler tornare a Sanremo: “Non ci sono assolutamente dubbi. Ho mandato a Carlo Conti ben tre brani, sono molto fiducioso”. Già lo scorso mese, il cantante aveva espresso il desiderio di tornare sul palco dell’Ariston come protagonista assoluto, dopo aver preso parte alla kermesse in qualità di ospite insieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi nel 2023.

“Io voglio fare l’ultimo Sanremo da concorrente. Ho già incontrato Carlo Conti e gli ho detto: ‘Non ho visto il mio nome, per caso ci hai ripensato?’ e lui mi ha assicurato di no e che ‘tutto sarà fatto il 2 di dicembre. Io volevo andare a Sanremo in gara anche lo scorso anno ma Amadeus mi ha dato ‘il bidone’. Speriamo che quest’anno invece vada in porto. La bellezza di Sanremo è la gara, ho iniziato a partecipare al Festival da solo e voglio finirlo da solo“. Insomma, non resta che attendere…