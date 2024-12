Al Bano operato, Loredana Lecciso assente: “Mi sono sottoposta a un intervento alla pelle”

Problemi di salute sia per Al Bano Carrisi sia per la compagna Loredana Lecciso, costretti a sottoporsi ad un intervento praticamente negli stessi giorni

Un periodo tutt’altro che sereno per Al Bano Carrisi. E no, l’esclusione al Festival di Sanremo c’entra poco. Il leone di Cellino San Marco è alle prese con alcuni problemi alle corde vocali che nei giorni scorsi l’hanno costretto ad una delicata operazione presso La Casa di Cura Villa del Rosario a Roma. E in un momento così complicato non ha potuto contare sul sostegno della compagna Loredana Lecciso, accanto a lui da oltre venti anni. Negli stessi giorni, infatti, anche la soubrette è finita in ospedale: ha dovuto subire un intervento alla pelle a Milano.

Al Bano operato alle corde vocali

Di recente Al Bano si è sottoposto a un delicato intervento per ripristinare appieno la funzionalità delle sue corde vocali. L’intervento è perfettamente riuscito e ora Carrisi potrà tornare a cantare in giro per il mondo. “Adesso ho le corde vocali forti come dei tronchi d’albero”, ha dichiarato al settimanale Di Più Tv. “Ultimamente la mia voce non era più quella di prima ed era fonte di preoccupazione. Per fortuna sono finito nelle mani di questo prezioso medico”, ha spiegato l’artista.

Il professor in questione si chiama Lino Di Rienzo Businco che alla rivista ha precisato: “Al Bano soffriva di disfonia, una profonda raucedine. Ma non era una cosa banale, se non l’avesse curata sarebbe stato un bel problema per lui. Individuata la causa, sono intervenuto”.

“Al Bano era come se si fosse completamente disidratato nelle alte vie respiratorie: fosse nasali, gola, fino alle corde vocali. Respirava anche male, e al di là della voce il paziente presentava anche una stanchezza generale, dovuta proprio a una cattiva respirazione”, ha chiarito lo specialista.

Loredana Lecciso sta male

Di Più Tv ha raggiunto pure Loredana Lecciso, scoprendo che non è stata accanto ad Al Bano nei giorni dell’operazione alle corde vocali. Il motivo è presto detto: anche la soubrette di Lecce si è dovuta operare per alcuni problemi di salute. “Mi sono sottoposta a un intervento alla pelle: dovevo togliere una neoformazione alla schiena che non era piaciuta al medico e che ora stanno analizzando in laboratorio, per capire se era maligna o no”, ha rivelato Loredana.

La Lecciso ci ha però tenuto a precisare: “Al Bano e io, comunque, siamo sempre stati in contatto e sono davvero felice che si sia sottoposto a questo intervento, perché effettivamente era da un po’ che non stava benissimo. Ora è pronto per nuove, meravigliose avventure”. Purtroppo tra queste non ci sarà quella del Festival di Sanremo 2025: Carrisi non è nella lista dei 30 big scelti dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Un duro colpo per l’artista pugliese che ha sempre ammesso di soffrire di “sanremise acuta” e di voler tornare presto all’Ariston.

Alla nuova esclusione ha risposto con un secco “no comment”. Successivamente sono arrivate le parole di Loredana Lecciso. “Ho trovato elegantissimo il ‘no comment’ di Al Bano – ha detto all’Adnkronos – “non voglio entrare nel merito della questione però sentire squillare incessantemente il telefono di Al Bano da ormai 24 ore, con attestazioni di grande stupore e disappunto per la decisione di escludere Al Bano dal Festival di Sanremo 2025 credo che sia la più grande e sentita conferma di stima e affetto che si possa ricevere”.