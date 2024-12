Alcuni nomi nuovi, qualche ritorno e un numero che fa già tremare: 30 canzoni (e 4 da Sanremo Giovani), per il Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti che ha appena annunciato i Big al Tg1 delle 13,30. Una scelta in linea con l’era Amadeus, dalla quale non prende giustamente le distanze ma di cui segue il filone, che propone il giusto mix di outsider unito alle grandi realtà della nostra musica. Giorgia, Brunori, Massimo Ranieri, ma anche Elodie, Achille Lauro e Fedez: sono solo alcuni dei Campioni che il direttore artistico ha svelato in diretta al telegiornale, determinando così – ufficialmente – la rosa degli esclusi.

Chi sono gli esclusi del Festival di Sanremo

Non ci sarà Al Bano. L’artista di Cellino San Marco, reduce da un delicato intervento che ha dichiarato essere andato per il meglio, non è nella lista degli artisti che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston. E dire che aveva lavorato moltissimo per tornare tra i i Big in gara, da cui manca da moltissimi anni. Aveva perfino approfittato del dopo Amadeus per candidarsi ma non c’è stato nulla da fare: niente Sanremo per il 2025. Ma come ha reagito? In nessuna maniera, semplicemente stando in silenzio e continuando il suo percorso di vita e di carriera che ormai ha assunto i contorni della leggenda.

E ancora Shade, che come molti altri aveva sperato di poter tornare in Riviera per la nuova edizione della kermesse, e Sfera Ebbasta, i quali hanno reagito con ironia all’evidente esclusione dal sostanzioso elenco di cantanti che hanno ufficialmente dato avvio alla 75ª edizione del Festival di Sanremo. Non vedremo nemmeno Amedeo Minghi, che aveva dichiarato di aver proposto un brano a Carlo Conti. L’artista di 1950, appresa la notizia, ha avviato un sondaggio tra i fan per capire se qualcuno di loro avesse avuto piacere nel rivederlo all’Ariston.

La reazione dei Jalisse

Alessandra Drusian e Fabio Ricci meritano un capitolo a parte. I Jalisse, vincitori dell’edizione 1997 con Fiumi di parole, hanno provato ancora a proporre un brano per tornare in gara ma senza riuscirci, ancora una volta. I no ricevuti sono quindi 28, uno per ogni anno successivo al trionfo sul palco che in molti avevano indicato come una grande ingiustizia. Eppure non si sono mai arresi: hanno sempre cercato un modo per riemergere e per provare a far cambiare idea al pubblico che nel frattempo li ha amati proprio per questa capacità di reagire alle sconfitte.

Per il 28° no, hanno addirittura brindato con un birra. “Un record incredibile”, hanno scritto su Instagram, dove sono comparsi insieme subito dopo aver saputo di non essere stati presi per il prossimo Festival di Sanremo.

Delusione anche per i fan di Alex Britti e di Irene Grandi, oltre che per chi sperava in un ritorno di Enrico Nigiotti e di Ermal Meta. Insomma, gli artisti attesi sul palco del Teatro Ariston erano davvero tanti ma sarebbe stato difficile accoglierli tutti e in appena 30 nomi. La prossima edizione del Festival di Sanremo è attesa dall’11 al 15 febbraio, come sempre dal Teatro Ariston e in diretta su Rai1. Con Carlo Conti al timone per la quarta volta in carriera.