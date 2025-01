Romina Carrisi su Loredana Lecciso: “Siamo in un momento buono, non voglio pensare al passato”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Romina Carrisi e Lorenda Lecciso

Romina Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, ha rilasciato un’intervista, rivelando dettagli inediti sul suo rapporto con Loredana Lecciso. Il punto di svolta? L’arrivo del suo primogenito, Axel Lupo, che con la sua dolcezza sembra aver portato serenità e unione in una famiglia spesso al centro dell’attenzione mediatica.

L’arrivo di Axel: un messaggero di pace

Romina Carrisi ha raccontato al settimanale Oggi, come la nascita di Axel abbia rappresentato un momento di rinascita per tutta la famiglia. “Axel vuol dire ‘portatore di pace’”, spiega Romina.

Un nome scelto non a caso, viste le tensioni che hanno segnato il passato tra le due famiglie di Al Bano Carrisi: quella storica con Romina Power e quella attuale con Loredana Lecciso. “Mia madre e mio padre sono più distesi, tra loro e con me”, ha dichiarato. L’effetto di questa armonia è visibile non solo nei sorrisi dei genitori, ma anche nel legame con la stessa Loredana Lecciso.

La riconciliazione tra Romina e Loredana, un tempo segnata da incomprensioni e silenzi, sembra essere stata innescata proprio dall’arrivo del piccolo Axel. “Con Loredana siamo in un momento buono”, ha confessato Romina. “C’è stata una riconciliazione quest’estate, soprattutto grazie a questo piccolo messaggero di pace”.

Fonte: IPA

Romina e Loredana: passi di danza verso la serenità

Il riavvicinamento tra Romina Carrisi e Loredana Lecciso non è stato immediato, ma fatto di piccoli gesti significativi. Romina ha svelato che è stata Loredana a compiere il primo passo, descritto come “un piccolo passettino di danza”. Un gesto che Romina ha accolto con grazia e sensibilità, segno di una nuova apertura verso la possibilità di un rapporto più sereno.

Nonostante il buon momento, Romina ammette che ci sono ancora punti irrisolti tra lei e Loredana: “Non ci siamo chiarite sui punti essenziali, forse un giorno lo faremo da donne e da madri”. Tuttavia, oggi non c’è più spazio per rancori o recriminazioni: “Non ho più tempo di provare odio, né voglia di pensare al passato”.

Una maternità inattesa

Romina Carrisi ha confessato di non aver sempre desiderato diventare madre. “C’è stata una fase in cui pensavo di non meritarmelo, di non essere all’altezza di fare la madre”, ha detto, collegando questa sensazione a un trauma personale. La perdita della sorella Ylenia, l’allontanamento di Cristel in collegio e i cambiamenti nella vita della sua amica Delfina Delettrez Fendi hanno contribuito a un senso di solitudine che per anni ha associato alla maternità.

L’annuncio della gravidanza è stato accolto con reazioni contrastanti dai suoi genitori. Al Bano, con il suo temperamento diretto, ha espresso sorpresa con una parolaccia in pugliese, mentre Romina Power, sua madre, ha reagito con entusiasmo: “Le ho detto della gravidanza il giorno in cui mi comunicò che voleva vendere la casa di Trastevere. Quando gliel’ho detto, congelò tutte le trattative”.

La famiglia Carrisi-Lecciso: verso un nuovo equilibrio

Il legame tra Romina Carrisi e Loredana Lecciso appare oggi più forte, anche se ancora in evoluzione. Grazie ad Axel, il piccolo messaggero di pace, le due donne hanno trovato un terreno comune, fatto di affetto e di rispetto reciproco. “È come se con la sola forza del suo arrivo Axel avesse lavato via tutto”, ha confidato Romina, lasciando trasparire un ottimismo che forse mancava in passato.