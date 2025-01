Romina Carrisi, lo scatto che conquista i fan: “Sei una di noi”

Fonte: IPA Romina Carrisi

Lei è la quarta figlia del celebre cantante Al Bano, arrivata dopo Ylenia, Yari e Cristel: stiamo parlando di Romina Carrisi. Sorriso dolce e occhi luminosi, Romina è il ritratto della felicità, soprattutto da quando è nato il piccolo Axel Lupo, avuto un anno fa dal compagno Stefano Rastelli e sui social condivide scatti di vita quotidiana che conquistano tutti con la loro semplicità.

Romina Carrisi, la straordinaria normalità di una mamma

Romina Carrisi è molto conosciuta non solo per via dei celebri genitori Al Bano e Romina Power, ma anche per la sua carriera televisiva. Negli anni infatti ha partecipato a numerosi programmi tv e ad oggi è tra le ospiti fissi del programma di Rai1 Oggi è un altro giorno dove ricopre anche il ruolo di inviata.

Nel 2022 Romina ha anche tentato di entrare nel cast di Ballando con le Stelle, ma senza successo. In quell’occasione la ragazza non ha celato il suo profondo dispiacere per essere stata “scartata” dalla produzione per via della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2005, soprattutto perché credeva molto nella possibilità di dimostrare sul palco del programma il suo talento per il ballo e far conoscere meglio al grande pubblico la sua storia.

Ma ancor di più Romina è una ragazza semplice e una mamma amorevole che conduce una vita assolutamente normale e ben lontana dai lustrini dello showbiz. E a dimostrazione di ciò, la ragazza ha condiviso sui social uno scatto, andato subito virale, in cui si mostra nella tranquillità della sua casa mentre con una mano spinge l’automobilina di suo figlio Axel Lupo e nell’altra passa un comune aspirapolvere. La foto, inutile dirlo, ha conquistato la simpatia di tutto il web: i fan si sono subito immedesimati in lei e in molti hanno commentato lo scatto, accompagnato dalla didascalia di Romina “La mia straordinaria normalità” con un entusiasta “Sei una di noi” a sottolineare come anche la figlia di Al Bano si occupi delle faccende domestiche e svolga il suo ruolo di mamma come tante donne comuni.

Romina e la pace con Loredana Lecciso: Axel Lupo ha riportato il sereno

In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi, Romina Carrisi ha raccontato di come l’arrivo del piccolo Axel Lupo abbia portato felicità e gioia nella sua famiglia, con Al Bano e Romina diventati di nuovo nonni, ma soprattutto abbia compiuto un piccolo miracolo, riportando il sereno nelle due famiglie di papà Al Bano, quella creata con Romina Power e la seconda, creata con Loredana Lecciso.

La ragazza ha infatti dichiarato «Axel vuol dire “portatore di pace”. L’ha portata ovunque: mia madre e mio padre sono più distesi, tra loro e con me… Con Loredana siamo in un momento buono. C’è stata una riconciliazione quest’estate, soprattutto grazie a questo piccolo messaggero di pace. Non ci siamo chiarite sui punti essenziali, forse un giorno lo faremo da donne e da madri. Ma non ho più tempo di provare odio, né voglia di pensare al passato. È come se, con la sola forza del suo arrivo, Axel avesse lavato via tutto».

Tutto questo nonostante la maternità non fosse in cima ai pensieri di Romina. La ragazza ha raccontato di aver vissuto il distacco delle sorelle, prima con la scomparsa di Ylenia, poi con la partenza di Cristel per il collegio, e avesse associato la maternità ad un concetto di divisione e solitudine dopo che la sua migliore amica, Delfina Delettrez Fendi, era diventata mamma distaccandosi da Romina per seguire la sua nuova realtà. E invece, a 36 anni, la piccola di casa Carrisi aveva finalmente voltato pagina scoprendo tutte le gioie di diventare madre.

L’arrivo di Axel Lupo dunque ha davvero cambiato la vita di tutti, riportando pace e serenità nelle famiglie di Al Bano e, naturalmente, anche in quella appena nata di Romina.