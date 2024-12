Loredana Lecciso: “Sono stata gelosissima di Romina Power ma ora è arrivata la pace”

Fonte: IPA Loredana Lecciso

È arrivato il tempo della pace per Loredana Lecciso e Romina Power. Le due donne si sono detestate per oltre venti anni, tra colpi bassi e frecciatine a mezzo stampa che hanno alimentato la cronaca rosa. Al centro l’uomo che ha segnato la vita di entrambe: Al Bano Carrisi. Ora però le due sono pronte a tendersi la mano, come confermato dalla Lecciso in un’intervista rilasciata a Monica Setta.

Loredana Lecciso e Romina Power hanno fatto pace

“Dopo tanti anni credo sia arrivato il momento di tendere una mano a Romina Power e di costruire una vera e propria famiglia allargata“, ha dichiarato Loredana Lecciso a Monica Setta in Storie di donne al bivio, in onda il 27 dicembre alle 21 su Rai 2. “Si, sono stata gelosissima ma adesso con lei è tempo di pace perché condividiamo il bene più grande, i figli con Al Bano“, ha aggiunto siglando così la pax con l’ex moglie di Carrisi.

Già in passato la Lecciso aveva espresso la voglia di avvicinarsi all’artista americana. Nel 2019, ad esempio, aveva dichiarato: “Se lei mi tendesse la mano, io gliele tenderei tutte e due. E di tutto ciò non potrebbero che gioirne i nostri figli, ma soprattutto Al Bano. Mi piacerebbe che ci fosse grande armonia con Romina“.

La soubrette di Lecce aveva inoltre ricordato uno dei pochi momenti felici insieme alla Power: “Ricordo qualche anno fa, era la domenica delle Palme e Al Bano mi chiese se poteva invitare Romina a pranzo da noi. Vorrei che ci fosse più spesso una nostra domenica delle Palme. Non dico tutti i giorni, ma mi piacerebbe che tutti insieme tornassimo a condividere dei bei momenti, da vera famiglia allargata”.

A quanto pare, però, Romina è sempre stata più restia, tanto che un anno fa, in occasione dell’80esimo compleanno di Al Bano, celebrato con un grande show all’Arena di Verona, la Lecciso è stata costretta a non partecipare all’evento per non infastidire troppo la Power che non gradiva particolarmente la sua presenza. Ora tutto è finalmente cambiato?

Loredana Lecciso e il matrimonio con Al Bano

Da Monica Setta Loredana Lecciso ha parlato anche del recente intervento di Al Bano alle corde vocali e del matrimonio che non è mai arrivato nonostante una relazione ventennale e due figli insieme ormai grandi, Jasmine e Al Bano Junior detto Bido. “Albano sta bene, l’operazione alle corde vocali è fatta ed è in via di guarigione – ha fatto sapere Loredana – Sanremo? Teneva molto a esserci perché crede nel Festival e molta gente gli chiedeva di partecipare”.

Com’è noto, infatti, il leone di Cellino San Marco non è tra i trenta big scelti da Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2025. Un’esclusione arrivata tra l’altro dopo i numerosi appelli pubblici di Al Bano, che aveva proposto al direttore artistico ben due canzoni, entrambe bocciate.

E sulle nozze Loredana Lecciso ha dichiarato: “Abbiamo provato a organizzarle, ma poi non se ne fece nulla. Oggi sposarci non è né una priorità né un progetto. Stiamo bene insieme e ci amiamo più di prima. Ma la vita è imprevedibile e dunque: noi sposi? Mai dire mai”.