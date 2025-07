Loredana Lecciso su Al Bano: “Non c’è stato nemmeno il tempo di conoscerci”

IPA Loredana Lecciso racconta il rapporto con Al Bano

Loredana Lecciso, da sempre al centro del gossip per la sua storia con Al Bano Carrisi, ha rilasciato un’intervista dove ripercorre con schiettezza la sua lunga relazione col cantante. In questo dialogo vediamo come amore, famiglia e fede siano i pilastri del loro legame.

Pur non essendosi mai sposati in chiesa, la coppia si sente unita da un “anello nuziale virtuale” (un NFT, in pratica). E aggiunge: “La nostra è una scelta d’amore, abbiamo due figli che adoriamo”, riferendosi ai loro due figli.

“Ero già incinta dopo due mesi”: la rivelazione di Loredana Lecciso

La storia tra Loredana Lecciso e Al Bano è cominciata all’inizio degli anni 2000 in modo travolgente. Basti pensare che pochi mesi dopo il loro primo incontro Loredana scoprì di essere in dolce attesa della primogenita: “Dopo due mesi che stavamo insieme ero già in attesa di Jasmine, la nostra primogenita”, si legge nell’intervista a Dipiù.

Come racconta, “non c’è stato nemmeno il tempo per conoscerci”. Da quel momento il loro rapporto ha iniziato a consolidarsi: oggi Loredana conferma con orgoglio che “c’è armonia, è come se fossimo marito e moglie”. Quella nascita lampo ha aperto la strada a una famiglia più unita che mai, accanto alla piccola Jasmine (nata nel 2001) e al fratello Yari.

Nessun matrimonio con Al Bano, ma un amore vicino alla fede

Se da un lato Al Bano e Loredana non hanno potuto celebrare un matrimonio religioso (lui è già divorziato), dall’altro la Lecciso scherza sull’idea di nozze virtuali come simbolo di dedizione reciproca. Nelle sue parole il sì è già stato detto da tempo.

La Lecciso precisa anche che “la nostra è una scelta d’amore, abbiamo due figli che adoriamo”, riferendosi affettuosamente a Jasmine e Yari. In passato la coppia ha celebrato le nozze civili, ma dice anche che “non potremmo nemmeno sposarci in chiesa”, appunto perché si era già sposato con Romina Power.

Nonostante questo, l’unione tra i due è considerata, queste le parole della Lecciso, “benedetta ugualmente da Dio”. Insomma, la mancanza di un rito formale non toglie nulla alla solidità del loro legame.

La fede come colonna portante della coppia Lecciso–Carrisi

Un altro tema centrale emerso nell’intervista è il ruolo della fede nella coppia. Loredana Lecciso racconta di aver ritrovato una forte dimensione religiosa dopo un periodo di allontanamento: ora “prega tutte le sere, chiedendo protezione per se stessa, per la sua famiglia, per la pace e contro i femminicidi”.

Dedica ogni giorno pensieri positivi per i suoi cari e per il mondo. In più, Al Bano e Loredana Lecciso condividono un luogo speciale di raccoglimento nella grande tenuta pugliese di Cellino San Marco.

Tra il verde dei boschi c’è infatti una piccola cappella privata dove trovano rifugio nei momenti di bisogno. Come confida: “Quando abbiamo bisogno di spiritualità attraversiamo il bosco, arriviamo alla cappella e preghiamo, meditiamo sulla vita”. Questo spazio sacro all’interno della loro proprietà è diventato un vero e proprio rifugio per entrambi, unendo ulteriormente il loro percorso.