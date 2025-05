Temptation Island 2025, quando inizia, la data della prima puntata

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Filippo Bisciglia

Quando inizia Temptation Island 2025? L’estate è ormai alle porte e il programma condotto da Filippo Bisciglia si prepara a tornare in tv. Presto dunque le coppie protagoniste dello show metteranno alla prova i loro sentimenti, fra emozioni forti, rivelazioni e falò di confronto.

Quando inizia Temptation Island 2025

Secondo le ultime informazioni, Temptation Island 2025 inizierà giovedì 3 luglio. La trasmissione sarà condotta, ancora una volta, da Filippo Bisciglia, storico presentatore del format di Maria De Filippi.

Il viaggio nei sentimenti, con molta probabilità, durerà circa cinque o sei settimane, durante le quali scopriremo le coppie scelte. A confermare il ritorno del programma anche Filippo Bisciglia che nei giorni scorsi ha condiviso su Instagram un post che annunciava l’inizio dello show.

“Stiamo accendendo i motori, e non vediamo l’ora di partire”, ha scritto Filippo. Il programma, come è noto, non andrà più in scena all’Is Morus Relais, in Sardegna, ma la location di Temptation Island 2025 sarà in Calabria, a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

Non solo: il programma avrà una sola edizione a luglio e non una seconda a settembre come accaduto in passato.

I retroscena su Temptation Island di Filippo Bisciglia

Da sempre il volto di Filippo Bisciglia è legato a Temptation Island. Arrivato al successo grazie al Grande Fratello, ha saputo conquistare la fiducia e il rispetto di Maria De Filippi, diventando il conduttore dello show.

Pacato ed educato, capace di emozionarsi e di coinvolgere il pubblico nelle storie del programma, Filippo Bisciglia è il presentatore perfetto per Temptation Island. Il suo punto di forza è senza dubbio l’empatia e il rapporto che riesce a creare con i protagonisti dello show.

“Mi affeziono davvero tanto ai ragazzi, sono stato male con e per loro. Quest’anno piango, non dico quando, ma non riuscivo a parlare – ha confidato -. Alcuni arrivano da un paesino di mille abitanti e si ritrovano in prima serata, in un villaggio abitato da 13 ragazzi o ragazze single. Tutti fantastici. E magari fino a quel giorno hanno avuto un solo rapporto, da quando sono adolescenti”.

Filippo Bisciglia ha svelato di lasciarsi coinvolgere spesso nelle storie del programma, così tanto da tenersi in contatto con i protagonisti di Temptation Island anche una volta terminata l’avventura “Fuori dal programma mi chiedono aiuto, apro Instagram e mi informano delle crisi, mi raccontano nei dettagli la questione – ha detto -. Quando entro nella villa delle ragazze alcune dicono: “Ce potevi sta’ te come tentatore single”.

Non resta che attendere il prossimo 3 luglio, data in cui inizierà Temptation Island 2025. Nella prima puntata del programma verranno presentate le coppie protagoniste di questa edizione, ma anche i tentatori e le tentatrici. Le coppie vivranno nel villaggio in Calabria per circa 5-6 settimane durante le quali dovranno fare i conti con dubbi e problemi, cercando di capire se si amano ancora oppure se la relazione è terminata.

Non mancheranno colpi di scena e momenti di grande tensione, sino ad arrivare al falò di confronto finale. In quest’ultimo step i concorrenti dovranno scegliere se lasciare il programma da soli o in coppia.