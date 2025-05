Temptation Island 2025 torna alle origini, una sola edizione con Filippo Bisciglia in Calabria

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Filippo Bisciglia

Che estate sarebbe senza Temptation Island? Il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi è ormai diventato un piccolo cult della stagione estiva televisiva ed è stato ovviamente riconfermato da Mediaset. Con alcune novità: dall’inedita location all’unica edizione. Confermatissimo, invece, Filippo Bisciglia, ormai volto storico del docu-reality dal 2014.

Quando torna in onda Temptation Island e quali sono le novità

Temptation Island tornerà in onda a fine giugno (ma le riprese partiranno a fine maggio). E come sempre farà compagnia al pubblico nei mesi più caldi, fino ad agosto.

Il docu-reality cambierà però location: dopo anni di riprese incastonate nella suggestiva cornice sarda di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, e, lasciato l’Is Morus Relais, si trasferirà in Calabria, precisamente a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

La decisione di abbandonare la storica sede sarda è stata dettata dalla vendita del resort che ha ospitato il programma per ben undici edizioni. La proprietà è infatti passata a un imprenditore turco già titolare di una catena alberghiera.

La produzione di Temptation Island ha dunque scelto le ampie spiagge e le acque cristalline di Guardavalle Marina per ambientare le nuove vicende sentimentali delle coppie che formeranno il cast dell’edizione 2025.

Non una meta turistica mainstream ma un angolo di costa ancora selvaggia, dove i fichi d’India crescono spontanei, le calette appaiono come miracoli tra gli scogli, e il mare ha quella sfumatura smeraldo che toglie il fiato. La produzione punta a trasformare questo angolo ancora incontaminato in un set cinematografico in piena regola.

Stando a quanto scrive Dagospia, il resort che ospiterà il programma sarà il Calalandrusa Resort, una lussuosa struttura immersa in cinque ettari di vegetazione mediterranea, con ampi giardini mediterranei, affacciato direttamente sul mare guardando un immenso arenile naturale a tratti selvaggio e inesplorato.

Pare che non rivedremo più il celebre pinnettu, la capanna di legno in cui venivano mostrati i filmati strappa-cuore: gli autori vorrebbero anche rinnovare alcuni simboli dello show.

Inoltre, nel 2025 Temptation Island avrà una sola edizione condotta da Bisciglia. Niente raddoppio autunnale quindi, diversamente da quanto accaduto lo scorso anno. Una scelta sicuramente saggia da parte di Maria De Filippi e Mediaset: in questo modo si evita di inflazionare il format e preservare la sua unicità.

Chi parteciperà a Temptation Island 2025

Ancora una volta le coppie di Temptation Island 2025 saranno costituite principalmente da personaggi sconosciuti al grande pubblico. Uno dei punti forti della trasmissione. Del resto la stessa Maria De Filippi non ha mai nascosto di preferire i Nip ai Vip perché essendo poco avvezzi alle telecamere regalano un’esperienza più diretta e unica.

Secondo le indiscrezioni, dovrebbe però esserci un volto noto tra le tentatrici: pare che sia stata contattata Amal Kamal, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nei mesi scorsi ha provato a conquistare invano il cuore di Michele Longobardi, ha lasciato il segno alla corte di Queen Mary e potrebbe fare lo stesso sull'”isola delle tentazioni”.

Come già detto, le riprese di Temptation Island dovrebbero partire a fine mese, e al momento Amal non ha ancora confermato l’indiscrezione, anche se i suoi follower sarebbero ben felici di vederla nuovamente in televisione.