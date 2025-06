Fonte: IPA Filippo Bisciglia

Se la stagione televisiva 2024/2025 sta volgendo ormai al termine, l’estate è praticamente qui e significa solo una cosa: Temptation Island, il programma di successo targato Fascino, condotto da Filippo Bisciglia. Sì, il viaggio dei sentimenti sta per ricominciare e proprio in questi giorni si stanno tenendo le registrazioni. Ma, stando alle ultime notizie, sarebbe accaduto un incidente che ha preoccupato non poco gli addetti ai lavori: una barca della produzione è affondata. Ma procediamo per punti.

Temptation Island, affonda una barca della produzione

Tra i programmi di maggior successo, in grado di conquistare milioni di telespettatori, Temptation Island è tornato a essere una certezza del palinsesto estivo di Mediaset, dopo uno stop che ha ridato ancor più linfa al programma. Alla conduzione troviamo Filippo Bisciglia, ormai una certezza di successo anche lui. Quest’anno la location per le coppie, tentatori e tentatrici è diversa: dai resort extralusso della Sardegna, ci troviamo in Calabria, precisamente a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

Ma la felicità per l’inizio delle registrazioni è durata ben poco: stando a quanto riportato da Telemia, sarebbe avvenuto un incidente sul set, proprio di fronte al resort dell’edizione 2025 di Temptation Island. Una barca usata dalla produzione sarebbe affondata dopo aver accidentalmente colpito – secondo le prime ricostruzioni, ma la dinamica non è ancora del tutto chiara – un relitto sommerso, segnalato dalle carte nautiche. Al momento, sarebbero in corso degli accertamenti per ricostruire l’accaduto. Un grosso spavento per la produzione, ma nessuno si sarebbe fatto male.

Quando inizia Temptation Island

La data di inizio di Temptation Island 2025 potrebbe slittare dopo quanto accaduto? La barca, in effetti, avrebbe dovuto trasportare proprio i protagonisti in concomitanza con le escursioni. Come detto, però, gli accertamenti sono ancora in corso di verifica e, inoltre, i danni sarebbero comunque ingenti. Ma è ancora presto per parlare di ritardi nella produzione e nelle registrazioni, per quanto l’accaduto possa aver causato non poca preoccupazione ai presenti.

Stando alle ultime notizie in merito, la data ufficiale di partenza è il 3 luglio, dunque in piena estate: il programma ormai accompagna le serate estive degli italiani tra tradimenti, incomprensioni e storie talvolta assurde. Ma è proprio questo il suo punto di forza: destarci dal torpore televisivo con amori che non immagineremmo mai reali. Eppure…

Di punto di forza ce n’è un altro, ed è Bisciglia. Per la sua capacità di entrare in sintonia e in empatia con coloro che partecipano allo show. “Mi affeziono davvero tanto ai ragazzi, sono stato male con e per loro”. E il suo legame con alcuni non si esaurisce una volta terminata l’edizione. “Fuori dal programma mi chiedono aiuto, apro Instagram e mi informano delle crisi, mi raccontano nei dettagli la questione”. Come aveva previsto Maurizio Costanzo, Bisciglia è “oro”: quello spazio in tv se l’è meritato, sudato, faticato. I motori di questa edizione si erano accesi pochi giorni fa: si attendono ulteriori sviluppi per capire come procederà e se ci sarà effettivamente uno slittamento, o meno. E intanto i fan affezionati dello show dei sentimenti per eccellenza attendono di conoscere le coppie.