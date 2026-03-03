Re Carlo, Andrea ha intascato 15 milioni di sterline e ha fatto finta di nulla

Re Carlo ha punito Andrea togliendogli tutto, ma l'ex Duca di York può contare su 15 milioni di sterline che ha guadagnato vendendo casa

Ansa Andrea Mountbatten-Windsor

Re Carlo ha preso seri provvedimenti contro suo fratello Andrea Mountbatten-Windsor, togliendogli titoli, diritti e privilegi nobiliari, compresi i sussidi ad essi connessi, e la casa di prestigio. Il prossimo passo sarà quello di estrometterlo dalla linea di successione al trono. Ma le risorse dell’ex Duca di York non sono certo esaurite. Infatti, avrebbe accumulato per 15 milioni di sterline, oltre 17 milioni di euro, dalla vendita della casa che gli era stata donata per il suo matrimonio. Un affare realizzato quasi di nascosto e non del tutto consentito.

Re Carlo, la punizione non basta

Dunque, la punizione che Re Carlo ha inflitto ad Andrea non è stata così dura. Nel senso che suo fratello ha di che vivere in modo più che agiato, praticamente nel lusso.

Certo, la sua reputazione è per sempre compromessa, è stato costretto a lasciare il Royal Lodge che tanto amava e non potrà più organizzare le battute di caccia per la Famiglia Reale, ma potrà vivere discretamente nella sua nuova casa a Sandringham, circondata da un magnifico parco, e potrà disporre di un conto in banca milionario. Sempre se, ovviamente, le indagini che stanno facendo sul suo conto non lo conducano alla detenzione in carcere.

Carlo sicuramente non interverrà per salvarlo dalla reclusione. Ha detto chiaramente che lascerà che la giustizia faccia il suo corso. D’altro canto, per colpa di Andrea il suo trono è in pericolo e questo è il massimo dell’affronto che poteva subire, dopo tutti gli anni che ha dovuto attendere per posare la corona sul capo.

Andrea e i 15 milioni di sterline

Andrea non ha bisogno di suo fratello per sopravvivere. Dovrà solo fare molta attenzione a come investe il capitale che gli è rimasto. Intanto può contare su 15 milioni di sterline che ha ricavato dalla vendita della casa che gli donata per le sue nozze con Sarah Ferguson.

