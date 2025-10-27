Re Carlo, la mossa per “sfrattare” Andrea dalla casa accanto a quella di William e Kate

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

A poco (pochissimo secondo le voci) dal trasloco di William e Kate Middleton nella loro nuova casa a Forest Lodge, sembra che il Principe Andrea stia subendo crescenti pressioni perché lasci al più presto possibile la Royal Lodge. Il motivo? La casa di 30 stanza si trova a meno di un miglio dalla nuova “casa per sempre” dei Principi del Galles.

Pressioni per il trasferimento di Andrea

Andrea vive a Royal Lodge da oltre 20 anni e si dice che William voglia che lo zio caduto in disgrazia se ne vada dalla sua villa di 30 stanze prima del loro trasloco. Le trattative sulla sistemazione abitativa del Principe si svolgono quotidianamente, tra le proteste pubbliche dopo che è emerso che paga solo un “affitto da quattro soldi” per la lussuosa proprietà.

Il problema affligge in particolare Re Carlo, che soffre lo scandalo montato dalla situazione del fratello minore. Ma, legalmente, Andrea non può essere sfrattato dalla Royal Lodge. A impedirlo sono i termini del suo contratto di locazione, definito “a prova di bomba”. Alcune fonti però dicono che dovrà per forza andarsene proprio a causa della forte pressione pubblica.

William e Kate sarebbero desiderosi di sfruttare la pausa di metà semestre per preparare i loro figli George, 12 anni, Charlotte, 10 anni, e Louis, 7 anni, al trasloco. Una fonte ha dichiarato: “Kate rabbrividisce al pensiero di vivere così vicino alla Royal Lodge mentre il Principe Andrea è ancora lì. William vuole che se ne vada prima che inizino a trasferirsi la prossima settiman

La mossa di Re Carlo per sfrattare Andrea

Il Royal Lodge e il Forest Lodge sono a pochi passi l’uno dall’altro, entrambi immersi in angoli tranquilli del Windsor Great Park. Andrew va regolarmente a cavallo nei campi e nei boschi circostanti.

Secondo una fonte interna, Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, che vive anche lei a Royal Lodge, era entusiasta all’idea che i coniugi del Galles e i loro bambini piccoli diventassero vicini di casa. Ma l’indignazione suscitata dalla valanga di rivelazioni delle ultime settimane sui legami di Andrea e “Fergie” con il condannato Jeffrey Epstein avrebbe convinto Buckingham Palace che la coppia dovesse andarsene. Lo scrittore reale Andrew Lownie ha dichiarato: “Re Carlo sta cercando di essere un po’ più duro e credo che si renda conto del danno reputazionale arrecato alla monarchia. Credo che si rendano conto di dover riprendere il controllo della situazione“.

Una fonte ha riferito che Carlo dovrebbe “dire in faccia [ad Andrea]: ‘Non c’è scelta, devi lasciare la Royal Lodge. Qualunque cosa dica il contratto di locazione. Dici di mettere sempre la tua famiglia e il tuo Paese al primo posto. Dimostralo‘”.