Kate Middleton, William è spietato: “Tolleranza zero e linea dura”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton e William hanno finito la pazienza e soprattutto sono molto preoccupati di trovarsi nella spiacevole situazione di affrontare uno scandalo come quello causato dal Principe Andrea. Non basta infatti che quest’ultimo abbia rinunciato al titolo di Duca di York e si sia ritirato dalla vita attiva per cancellare la macchia che ha causato ai danni della Monarchia.

Kate Middleton e William, cresce la preoccupazione

Kate Middleton e William si sono resi conto che il regno di Re Carlo si è molto indebolito a causa dei rapporti poco chiari che Andrea a Sarah Ferguson hanno intrattenuto con Jeffrey Epstein. Anche se il Principe ha sempre negato il suo coinvolgimento nelle pratiche illecite del miliardario, il solo fatto che la sua persona sia stata associata a lui, ha provocato un enorme scandalo, mettendo in dubbio l’etica della Monarchia.

Il Sovrano e i suo famigliari infatti dovrebbero essere d’esempio per i sudditi che guardano loro come modello. Non solo, in Gran Bretagna il Re è anche il capo della Chiesa e certo non va a suo favore avere un fratello coinvolto in un’indagine per abusi sessuali.

Carlo ha commesso molti errori, anche prima di salire al trono. A cominciare dalla relazione clandestina con Camilla quando era sposato con Diana, poi il divorzio avvenuto nel peggiore dei modi. E ora che è Re il comportamento di Harry e Meghan non gli ha giovato e anche una certa tolleranza nei confronti di Andrea, prima dell’ennesimo scandalo, tanto da essere stato contestato pubblicamente.

William teme che la storia si ripeta quando toccherà a lui portare la Corona, considerando anche i rapporti tesi con suo fratello Harry che potrebbe metterlo in imbarazzo.

Kate Middleton e William, il piano di tolleranza zero

Per questo lui e Kate sono concordi nel cambiare il modo di gestire la Monarchia. Non basta tagliare le spese e i rami secchi, ma bisogna agire perché venga mantenuta a Corte la più ferrea disciplina. In questo seguono le orme di Elisabetta II, che però negli ultimi anni si era molto ammorbidita, sia perdonando Andrea sia permettendo a Harry di sposare un’americana divorziata.

“Il piano di tolleranza zero del Principe William e della Principessa Catherine sta già trasformando le dinamiche della Famiglia Reale“, ha dichiarato Hilary Fordwich, esperta di teste coronate. William e Kate stanno “lavorando proattivamente dietro le quinte per affrontare specificamente gli scandali”, cercando di attuare una “disciplina” più rigorosa al fine di “proteggere il futuro della monarchia escludendo coloro che minacciano la sua reputazione in qualsiasi modo”. E a ragione, non essendo “soddisfatto del modo in cui è stata gestita finora la situazione del Principe Andrea”.

L’esperta definisce William “molto più spietato di suo padre” e ha proseguito: “Prende sempre la linea più dura. Vede che la reputazione della Famiglia Reale è offuscata e sta cercando una soluzione decisiva per combattere nuovi scandali”.

Tra l’altro William ha già annunciato che toglierà molti titoli reali ai membri della famiglia che non hanno ruolo attivo. Questa riforma potrebbe coinvolgere anche i suoi figli George e Charlotte.